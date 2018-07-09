Ve Bobo Alanyaspor'da

YENİ sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Aytemiz Alanyaspor'da transfer harekatı da sürüyor. Son olarak Antalyaspor'dan Emre Güral'ı renklerine bağlayan turuncu yeşilli takım, Brezilyalı yıldız futbolcu Bobo ile de nikah kıydı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan görkemli bir imza töreni ile 2 yıllığına Alanyasporlu olan Bobo, Türkiye'nin ikinci vatanı olduğunu söyledi. İmza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Bugün Bobo gündemde. Zaten günlerdir geldi, gitti, yazıldı, çizildi. İşte bugün son noktayı koyduk. Bildiğiniz Bobo, onu anlatmaya gerek yok. Kendisine hoşgeldin diyoruz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bize çok katkı sağlayacağını düşündüğümüz için transfer yaptık. Bobo bizim için transferin son noktası. Sezonun ilk yarısı için başka transfer yapmayacağız" dedi.

"TÜRKİYE EVİM GİBİ"

Aytemiz Alanyaspor'un yeni golcüsü Bobo ise, Türkiye'ye tekrar geri döndüğü için mutlu olduğunu söyledi. Bobo, "Sayın başkanın söylediği her güzel şey için teşekkürler. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Burası bildiğim bir ülke. En iyisini vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Hedeflerimizin gerçekleşmesi için kendi adıma ne gerekiyorsa yapacağım.

Eve dönmeyi her zaman çok istedim. Burası, Türkiye benim ikinci evim, vatanım. Çok fazla arkadaşım var burada. Çok sevdiğim ikinci ülkeme döndüğüm için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Kayserispor forması giyen Bobo, Türkiye'den ayrıldıktan sonra Brezilya'da Gremio ve son olarak Avustralya'dan Sydney formaları giymişti.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 12:39