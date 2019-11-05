'VAR olmasa Alanyaspor lider değildi'

VAR olmasaydı,10.hafta sonunda puan durumu nasıl olurdu? İşte o tablo:

Denizlispor +2

Gençlerbirliği +2

Kayserispor +2

Göztepe +2

Kasımpaşa +2

Fenerbahçe 0

Galatasaray 0

Beşiktaş 0

Trabzonspor 0

Alanya -2

A.Gücü -2

Başakşehir -2

Gaziantep -4