VAR ilk kez uygulandı

VAR sisteminin çevrimiçi olarak Türkiye'de Finlandiya - Malta maçının ardından ikinci defa uygulandığı mücadelede Halis Özkahya düdük çalarken, Özkahya'nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Kemal Yılmaz üstlendi. Ali Palabıyık ise 4'üncü hakem olarak görev aldı. Maçta Cüneyt Çakır, Video Yardımcı Hakem (VAR), Hüseyin Göçek ise Video Yardımcı Hakem Yardımcısı (AVAR) görevini üstlendi. MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Çakır ile Göçek'in yer aldığı VAR sisteminin uygulama odasını inceledi. VAR uygulamasına hazırlık kapsamında dün Finlandiya ile Malta arasında oynanan özel milli maçta Türkiye'de ilk kez VAR'ın çevrimiçi uygulandığını, Azerbaycan-Makedonya maçında da ikincisinin uygulandığını anlatan Namoğlu, "Amacımız VAR sistemini en kısa sürede, sağlıklı bir şekilde Türkiye liglerinde gelecekte uygulamaya çalışmak. Bu sene hedefimiz; kupa finali gibi bazı maçlarda VAR'ı deneyip, gelecek sene Türkiye liglerinde VAR sistemini uygulamak" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.