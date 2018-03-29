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VAR ilk kez uygulandı

Antalya Mardan Stadyumu'nda oynanan Azerbaycan-Makedonya müsabakasında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin çevrimiçi uygulaması yapıldı

VAR ilk kez uygulandı

Antalya Mardan Stadyumu'nda oynanan Azerbaycan-Makedonya müsabakasında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin çevrimiçi uygulaması yapıldı

29 Mart 2018 Perşembe 00:45
VAR ilk kez uygulandı
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VAR sisteminin çevrimiçi olarak Türkiye'de Finlandiya - Malta maçının ardından ikinci defa uygulandığı mücadelede Halis Özkahya düdük çalarken, Özkahya'nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Kemal Yılmaz üstlendi. Ali Palabıyık ise 4'üncü hakem olarak görev aldı. Maçta Cüneyt Çakır, Video Yardımcı Hakem (VAR), Hüseyin Göçek ise Video Yardımcı Hakem Yardımcısı (AVAR) görevini üstlendi. MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Çakır ile Göçek'in yer aldığı VAR sisteminin uygulama odasını inceledi. VAR uygulamasına hazırlık kapsamında dün Finlandiya ile Malta arasında oynanan özel milli maçta Türkiye'de ilk kez VAR'ın çevrimiçi uygulandığını, Azerbaycan-Makedonya maçında da ikincisinin uygulandığını anlatan Namoğlu, "Amacımız VAR sistemini en kısa sürede, sağlıklı bir şekilde Türkiye liglerinde gelecekte uygulamaya çalışmak. Bu sene hedefimiz; kupa finali gibi bazı maçlarda VAR'ı deneyip, gelecek sene Türkiye liglerinde VAR sistemini uygulamak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
VarAntalya Mardan StadyumuAzerbaycan-Makedonya
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