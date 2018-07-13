VAR eğitimleri başladı

MERKEZ Hakem Kurulu (MHK) Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz tarafından Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'a VAR ile ilgili geniş kapsamlı bir sunum yapıldı. Afyon'da gerçekleşen eğitimde Bursaspor Kulübü teknik kadrosu ile futbolcularına; VAR'ın ilkeleri ve felsefesi, VAR kapsamına giren pozisyonlar, sistemin nasıl çalıştığı, disiplin uygulamaları ile diğer detaylar anlatıldı. Sunumun ardından Afyon Zafer Stadı'nda Bursaspor ile Balıkesirspor Baltok arasında oynanan ve VAR sisteminin uygulandığı müsabakanın 64. dakikasında ise hakem Koray Gençerler, VAR'ın devreye girmesiyle saha kenarındaki monitörden pozisyonu izleyip Balıkesirspor Baltok lehine bir penaltı verdi. VAR eğitim çalışmaları, Spor Toto Süper Lig'deki diğer kulüplerle devam edecek.