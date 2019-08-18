KAYSERİSPOR, ligin ilk haftasında sahasında ağırladığı Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Bugünkü maçta skorun aleyhimize olması ilk sahada oynadığımız maç olarak değerlendirdiğimde memnun olduğumuz bir skor. 90 dakikayı değerlendirdiğimde takımın yeni gelen oyuncularla geliştiğini görüyoruz. Golden sonra hakeme itirazlarımız oldu. O golü yememeliydik. Pedro’nun net kaçırdığı gol var. Ofsayt diye golümüz iptal oldu ama 5 dakika beklendi. Kesin ofsaytsa ver ama kararsızsın vermiyorsun" dedi.

'ÇOK ÇALIŞMAMIZ LAZIM'

Hikmet Karaman, VAR ile ilgili olarak "VAR’a güveniyoruz ama VAR’ın içindeki hakemlerin kim olduğunu da biliyorum. VAR’daki hakemler zorlanıyorlarsa hakemin kararına saygı göstersinler. Ne bizim hakkımız yensin, ne başkasının hakkı yensin. Mağlup olmamalıydık ama mağlup olduk. Alpay’ın sakatlanması şanssız bir durum oldu" diye konuştu. Takımının asla kötü mücadele etmediğini belirten Karaman, "Rakibimizin net bir pozisyonu yok. Çok çalışmamız lazım. Bugüne nasıl geldiğimizi herkes iyi biliyor. Kim ne derse desin ben ne yaptığımı biliyorum. Kimle nasıl mücadele ettiğimi ben biliyorum. Kimse negatif konuşmayacak. Bu takım mutlaka iyi yerlere gelecektir" dedi.