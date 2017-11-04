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Valverde, Arda'nın Barcelona'daki geleceğini açıkladı

Barcelona Teknik Direktörü Valverde, Arda Turan'ın iyileştikten sonra kadroda iyi bir alternatif olabileceğini söyledi

Valverde, Arda'nın Barcelona'daki geleceğini açıkladı

Barcelona Teknik Direktörü Valverde, Arda Turan'ın iyileştikten sonra kadroda iyi bir alternatif olabileceğini söyledi

04 Kasım 2017 Cumartesi 15:04
Valverde, Arda'nın Barcelona'daki geleceğini açıkladı
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BARCELONA bu sezon bir dakika dahi forma şansı bulamayan, hiçbir maçın kadrosuna dahil edilmeyen  Arda Turan'ın kulüpteki geleceği merak konusu. Arda'nın Ocak ayında  Barcelona'dan ayrılabileceği haberleri konuşulurken, teknik direktör Ernesto Valverde'den milli futbolcuyla ilgili bir açıklama geldi.

"ARDA İYİ BİR ALTERNATİF OLABİLİR"

Yaptığı basın toplantısında gazetecilere Arda'nın durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Valverde, Arda'nın sakatlığının iyileştiği zaman kadroda iyi bir alternatif olabileceğini ve forma şansı bulabileceğini açıkladı.

"UMARIM ARDA MOTİVEDİR"

Arda'nın çok tecrübeli ve yetenekli bir oyuncu olduğunu söyleyen Valverde, fakat takıma girmek için daha çok çaba göstermesi gerektiğini belirtti: "Umarım Arda motivedir ve durumunu düzeltmeyi düşünüyordur. O çok deneyimli ve yetenekli bir oyuncu. Ancak şu anda sakatlığı bulunuyor. Bu nedenle işin sportif boyutunu gözden geçirmeden önce sakatlığının geçmesini beklemek zorundayız. Sağlıklı olduğu zaman iyi bir alternatif olabilir."

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Anahtar Kelimeler:
Arda TuranBarcelonaSpor
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