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VALİ'Yİ YÜRÜTTÜK

Alanya ziyareti proğramı çercevesinde proğramında Alanyaspor'a da yer veren Antalya Valisi Alaaddin Yüksel toplantının ardından yönetim kurulunun organize ettiği heyecan yürüşüne katıldı.

VALİ'Yİ YÜRÜTTÜK

Alanya ziyareti proğramı çercevesinde proğramında Alanyaspor'a da yer veren Antalya Valisi Alaaddin Yüksel toplantının ardından yönetim kurulunun organize ettiği heyecan yürüşüne katıldı.

03 Mart 2010 Çarşamba 00:00
VALİ'Yİ YÜRÜTTÜK
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 ALANYASPOR'A SAHİP ÇIKALIM

ANTALYA Valisi Alaaddin Yüksel dün Alanyaspor Kulübü'nü ziyaret etti. MHP Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hakan Dizdaroğlu ve yöneticilerle sohbet eden Yüksel, Alanyaspor'un, Antalyaspor ile birlikte Süper Lig'de yer alması gerektiğini söyledi. Alanyaspor'un Antalyaspor ile kardeş takım olduğunu belirten Yüksel, "Antalyaspor'a Süper Lig'in asansör takımı olması yakışmıyor. Hem Antalyaspor hem de Alanyaspor, bu şehri Süper Lig'de temsil etmeli ve kalıcı olmalıdır. Sporu seven işadamları buyursun gelsin Alanyaspor'da yönetici olsun" dedi. Toplantıya ayrıca İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay İsmail Ekici, Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu, Kaymakam Hulusi Doğan, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, eski başkanlardan Nazmi Reisoğlu ile yönetim kurulu üyeleri katıldılar 

 
DİZDAROĞLU: "MESAJ VERDİK"

ALANYASPOR yönetim kurulu tarafından organize edilen heyecan yürüyüşü de dün iki aşamalı olarak gerçekleştirdi. Kulüpten başlayan yürüyüşün ilk etabına Milletvekili Hüseyin Yıldız, Antalya Valisi Alaaddin Yüksel, Kaymakam Hulusi Doğan, Tosmur Belediye Başkanı Musa Özdemir, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hakan Dizdaroğlu, yönetim kurulu üyeleri, taraftarlar grupları, altyapı oyuncuları katıldı. Yaklaşık 500 metrelik itabın ardından protokol üyeleri gruptan ayrıldılar. Geriye kalan grup ise Atatürk Anıtı’na kadar yürüdü. Başkan Dizdaroğlu, "Gelen bize destek veren herkese teşekkür ederim. Bu yürüyüşle en azından şehirde yaşayanlara ne oluyor dedirtmeyi başardık, ayrıca üç taraftar grubunun da yürüyüşe katılması bizi çok mutlu etti" dedi.

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Son Güncelleme: 20.12.2012 15:28
Anahtar Kelimeler:
vali yi yürüttük
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