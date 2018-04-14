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Vali Münir Karaloğlu'ndan Alanyaspor'a destek çağrısı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor’un başarısı için tüm Antalyalıları desteğe davet etti

Vali Münir Karaloğlu'ndan Alanyaspor'a destek çağrısı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor’un başarısı için tüm Antalyalıları desteğe davet etti

14 Nisan 2018 Cumartesi 11:45
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VALİ Karaloğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı: ‘

Sevgili Antalyalılar, biliyorsunuz Antalya’mız iki takımla Süper Lig’de temsil ediliyor. Antalyaspor’umuz ve Alanyaspor’umuz. Ligimizde son 6 haftaya girerken hem Antalyaspor’umuz hem de Alanyaspor’umuzun ligde yoluna devam etmesi gerekir. Bu iki takımımızın ligde yoluna devam edebilmesi için şehrimizin her iki takımımızı da gönülden desteklemeli. Futbolcularımıza onların yanında olduğumuzu ifade etmemiz lazım. Değerli Antalyalılar, Antalya bir turizm şehri, Antalya Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi. Bizim şehrimizin Süper Lig’de iki takımla temsil ediliyor olması şehir markamız açısından da çok değerli. Bu şehrin ekmek teknesi olan turizm açısından da çok önemli. Onun için bütün şehrimizi kalan bu maçlarda iki takımımızı da ilin valisi olarak desteklemeye davet ediyorum. Takımlarımıza başarılar diliyorum. İnanıyorum ki her iki takımımız da Süper Lig’de yoluna devam edecektir’ dedi.

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Son Güncelleme: 14.04.2018 11:57
Anahtar Kelimeler:
DestekAlanyasporMünir Karaloğlu
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