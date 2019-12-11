Vali Alanya Milli Eğitim Voleybol Takımı'nı ödüllendirdi

FİNAL müsabakasından Antalya'ya kupayla dönen öğretmenlere başarı belgesi takdim eden Vali Karaloğlu, öğretmenleri birer birer tebrik etti. Sporun tabana yayılmasının ve bir kültür olarak çocuklara da aktarılmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu, "Öğretmenlerimizin çocuklarımıza birer rol model olarak katıldığı bu organizasyonlar çok kıymetli. Hem öğretmenlerimizin hem de çocuklarımızın moral ve motivasyonunu arttırmalarına vesile oluyor" dedi.