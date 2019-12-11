Vali Alanya Milli Eğitim Voleybol Takımı'nı ödüllendirdi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Öğretmenler Voleybol Kupası'nda şampiyon olan Alanya Milli Eğitim Voleybol Takımı, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti
SPOR 11.12.2019, 22:44
FİNAL müsabakasından Antalya'ya kupayla dönen öğretmenlere başarı belgesi takdim eden Vali Karaloğlu, öğretmenleri birer birer tebrik etti. Sporun tabana yayılmasının ve bir kültür olarak çocuklara da aktarılmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu, "Öğretmenlerimizin çocuklarımıza birer rol model olarak katıldığı bu organizasyonlar çok kıymetli. Hem öğretmenlerimizin hem de çocuklarımızın moral ve motivasyonunu arttırmalarına vesile oluyor" dedi.
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