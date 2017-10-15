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VakıfBank, kupayı 3. kez müzesine götürdü

Voleybolda Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, Fenerbahçe'yi 3-0 yenen VakıfBank kazandı

VakıfBank, kupayı 3. kez müzesine götürdü

Voleybolda Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, Fenerbahçe'yi 3-0 yenen VakıfBank kazandı

15 Ekim 2017 Pazar 18:32
VakıfBank, kupayı 3. kez müzesine götürdü
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KARŞILAŞMANIN ardından 3. kez kupayı müzesine götürme başarısı  gösteren VakıfBank'ta sporcular, teknik ekip ve taraftarlar salonda büyük sevinç  yaşadı.
 
İstanbul temsilcisine madalyalarını Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat  Kocakaya, kupasını ise Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ takdim  etti.
 
Salon: TVF Başkent 
 
Hakemler: Onur Hoşnut, Ayşim Erginay
 
Fenerbahçe: Ezgi Dağdelenler, Dicle Nur Babat, Polen Uslupehlivan,  Polina, Eda Erdem Dündar, Tomkom (Merve Dalbeler, Damla Çakıroğlu, Melis Yılmaz,  Çağla Akın, Jerkov)
 
VakıfBank: Naz Aydemir Akyol, Gözde Kırdar, Rasic, Sloetjes, Ting,  Kübra Çalışkan (Gizem Örge Güner, Robinson, Melis Ayşe Gürkaynak)
 
Setler: 14-25, 18-25, 22-25
 
Süre: 74 dakika (21, 25, 28)
 

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Anahtar Kelimeler:
VakıfbankFenerbahçe
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