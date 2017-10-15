VakıfBank, kupayı 3. kez müzesine götürdü

KARŞILAŞMANIN ardından 3. kez kupayı müzesine götürme başarısı gösteren VakıfBank 'ta sporcular, teknik ekip ve taraftarlar salonda büyük sevinç yaşadı. İstanbul temsilcisine madalyalarını Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, kupasını ise Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ takdim etti. Salon: TVF Başkent Hakemler: Onur Hoşnut, Ayşim Erginay Fenerbahçe : Ezgi Dağdelenler, Dicle Nur Babat, Polen Uslupehlivan, Polina, Eda Erdem Dündar, Tomkom (Merve Dalbeler, Damla Çakıroğlu, Melis Yılmaz, Çağla Akın, Jerkov) VakıfBank: Naz Aydemir Akyol, Gözde Kırdar, Rasic, Sloetjes, Ting, Kübra Çalışkan (Gizem Örge Güner, Robinson, Melis Ayşe Gürkaynak) Setler: 14-25, 18-25, 22-25 Süre: 74 dakika (21, 25, 28)

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