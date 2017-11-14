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VakıfBank'ın serisi sonlandı

Vestel Venus Sultanlar Ligi 7'nci haftasında iki namağlup ekibin karşılaştığı mücadelede Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank'ı 25-23, 25-22 ve 25-9'luk setlerle 3-0 mağlup etti

VakıfBank'ın serisi sonlandı

Vestel Venus Sultanlar Ligi 7'nci haftasında iki namağlup ekibin karşılaştığı mücadelede Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank'ı 25-23, 25-22 ve 25-9'luk setlerle 3-0 mağlup etti

14 Kasım 2017 Salı 19:55
VakıfBank'ın serisi sonlandı
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BU sonuçla birlikte Eczacıbaşı VitrA namağlup bir şekilde yoluna devam ederken, VakıfBank bu sezonki ilk yenilgisini tattı. Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 7'nci hafta sonucunda namağlup olan 2 takım (Fenerbahçe - Eczacıbaşı VitrA) kaldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Vakıfbank
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