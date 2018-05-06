Vakıfbank 4. kez Avrupa şampiyonu!

VAKIFBANK, CEV Şampiyonlar Ligi Final maçında Volei Alba Blaj'ı 3-0 yenerek 4. kez Avrupa şampiyonu oldu. Temsilcimiz dört şampiyonluğa da sezonu namağlup bitirerek ulaştı.



Vakıfbank, bu yıl Bükreş'te düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Final-Four'da Volei Alba Blaj'ı 3-0 mağlup etti ve 2011, 2013 ve 2017'nin ardından 4. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.



Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Sala Polivalenta Spor Salonu'nda gerçekleşen CEV Şampiyonlar Ligi Final-Four'da final maçına Lonneke Slöetjes ve Zhu Ting'in hücumdaki etkili performasıyla çok iyi başlayan Vakıfbank, ilk sette rakibine 25-17'lik skorla üstünlük kurdu.



İkinci sete Lonneke Slöetjes'in etkili servisleriyle ve kaptan Gözde'nn hücum sayılarıyla başlayan temsilcimiz, Milena Rasic'in de blok sayılarıyla farkı iyice açtı. Seti Vakıfbank 25-11 üstün bitirdi.



Seyircisinin de desteğini arkasına alan ev sahibi, üçüncü sete daha iyi başlangıç yapan taraf oldu. Ancak tecrübesini konuşturan temsilcimiz oyun hakimiyetini de eline alarak maçı 3-0 kazandı ve mutlu sona ulaştı.

