Vagner'in son golü Başkan Çavuşoğlu'nu hastanelik etti

ÖZEL HABER- Cemali Aygır

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, futbol tarihine dün akşam müthiş bir geri dönüş yaşattı. 3-0 geride olduğu maçta 4 gol birden atarak Trabzonspor'u hezimete uğrattı. Tüm Alanya ve Türkiye'nin yaşadığı bu heyecan dolu maçı protokol tribününden izleyen Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, maç esnasında ve maçtan sonra yaşadığı aşırı heyecan ve stresten dolayı hastanelik oldu. Kalbinde ritim bozukluğu oluşan Çavuşoğlu'na ilk müdahaleyi kulüp doktoru İsmail Yetkin yaptı.

DURUMU GAYET İYİ

Geceyi Trabzon Medical Park Hastanesi'nde müşahade altında geçiren Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na ilaç tedavisi uygulandığı ve sabah da hastaneden taburcu edildiği belirtilirdi. Çavuşoğlu, taburcu olduktan sonra turuncu yeşilli kafileyle birlikte bugün Gazipaşa Havaalanı'na geldi. Öte yandan, başkan Çavuşoğlu'nun bir süre kontrol altında tutulacağı öğrenildi.