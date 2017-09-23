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Vagner'in son golü Başkan Çavuşoğlu'nu hastanelik etti

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun, dünkü müthiş maçta yaşadığı heyecan ve stresten dolayı kalbinde ritim bozukluğu oluştuğu ve geceyi Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği öğrenildi

Vagner'in son golü Başkan Çavuşoğlu'nu hastanelik etti

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun, dünkü müthiş maçta yaşadığı heyecan ve stresten dolayı kalbinde ritim bozukluğu oluştuğu ve geceyi Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği öğrenildi

23 Eylül 2017 Cumartesi 14:35
Vagner'in son golü Başkan Çavuşoğlu'nu hastanelik etti
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ÖZEL HABER- Cemali Aygır

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, futbol tarihine dün akşam müthiş bir geri dönüş yaşattı. 3-0 geride olduğu maçta 4 gol birden atarak Trabzonspor'u hezimete uğrattı. Tüm Alanya ve Türkiye'nin yaşadığı bu heyecan dolu maçı protokol tribününden izleyen Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, maç esnasında ve maçtan sonra yaşadığı aşırı heyecan ve stresten dolayı hastanelik oldu. Kalbinde ritim bozukluğu oluşan Çavuşoğlu'na ilk müdahaleyi kulüp doktoru İsmail Yetkin yaptı.

DURUMU GAYET İYİ
Geceyi Trabzon Medical Park Hastanesi'nde müşahade altında geçiren Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na ilaç tedavisi uygulandığı ve sabah da hastaneden taburcu edildiği belirtilirdi. Çavuşoğlu, taburcu olduktan sonra turuncu yeşilli kafileyle birlikte bugün Gazipaşa Havaalanı'na geldi. Öte yandan, başkan Çavuşoğlu'nun bir süre kontrol altında tutulacağı öğrenildi.

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Son Güncelleme: 24.09.2017 00:07
Anahtar Kelimeler:
Vagner LoveÇavuşoğluHasan Çavuşoğlu
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Muhammet Güngör 2017-09-23 14:52:48

Geçmiş olsun Hocam.

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