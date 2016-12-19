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Vagner Love için erken tatil iddiası

Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı yıldızı Vagner Love, Akhisar maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Galatasaray'la oynanacak olan ilk yarının son maçında forma giyemeyecek olan Love "Yılbaşı tatiline erken mi çıkacak?" sorusunu akıllara getirdi

Vagner Love için erken tatil iddiası

Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı yıldızı Vagner Love, Akhisar maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Galatasaray'la oynanacak olan ilk yarının son maçında forma giyemeyecek olan Love "Yılbaşı tatiline erken mi çıkacak?" sorusunu akıllara getirdi

19 Aralık 2016 Pazartesi 22:23
Vagner Love için erken tatil iddiası
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LİGDE oynadığı son 5 maçta 5 gol atan Vagner Love, Akhisar maçında suskun kaldı. Brezilyalı yıldız girdiği pozisyonlardan yararlanamazken, maçta gördüğü sarı kartla da cezalı duruma düştü. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynanacak olan ilk yarının son maçında Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek olan golcü futbolcu "Yılbaşı tatiline erken mi çıkacak?" sorusunu da akıllara getirdi. Aynı maçta sarı kart sınırında olan bir diğer isim de Fabrice N'Sakala'ydı. Karşılaşmanın ilk bölümünde oynayan ve ikinci yarıda yerini Donald Guerrier'e bırakan Kongo uyruklu Fransız oyuncu sarı kart görmeyerek maçı tamamladı. 

MESAİ BUGÜN BAŞLIYOR

Akhisar Belediyespor ile sahasında golsüz berabere kalarak puanını 18'e yükselten Aytemiz Alanyaspor, ilk yarının son maçında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bu akşam 18.00'de yapacağı antrenman ile başlayacak. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılacak olan antrenmanda, Akhisar maçında forma giyen oyuncular düz koşu yapacak. Maçta forma giymeyen oyuncular ise standart antrenman programı ile idmanı tamamlayacak. Galatasaray ile ilk kez bir lig maçında karşılaşacak olan Turuncu-Yeşilli ekip, güçlü rakibine karşı iyi hazırlanarak maçı kazanmak ve yılbaşı tatiline daha mutlu girmek istiyor. 
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Aytemiz AlanyasporVagner LoveAkhisarErken Tatil
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