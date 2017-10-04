Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104683
ALTIN
146.368
DOLAR
3.5681
STERLİN
4.7308
EURO
4.1940
Tiroid hastalarına ağız içinden izsiz ameliyat!
Tiroid hastalarına ağız içinden izsiz...
04 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
04 Ekim 2017 Yeni Alanya...
04 Ekim 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
4 Ekim Günlük Burç Yorumu
banner468

'Vagner Love, Galatasaray'ın kapısından döndü'

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor formasıyla harikalar yaratan Vagner Love'nin, Galatasaray'ın kapısından döndüğü öne sürüldü

'Vagner Love, Galatasaray'ın kapısından döndü'

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor formasıyla harikalar yaratan Vagner Love'nin, Galatasaray'ın kapısından döndüğü öne sürüldü

04 Ekim 2017 Çarşamba 12:24
'Vagner Love, Galatasaray'ın kapısından döndü'
banner404

AYTEMİZ Alanyaspor'un forveti Vagner Love, gösterdiği performansla parmak ısırtmaya devam ediyor. Spor yazarı Levent Tüzemen, Vagner Love ve Galatasaray ile ilgili çarpıcı açıklamalara imza attı...

İşte Levent Tüzemen'in yaptığı açıklamalar; 

"Vagner Love, iki sene önce Monaco'ya gitmeden, Brezilya'da oynadığı Corinthians kulübünden Galatasaray'a transfer olacaktı. Eğer bu transfer gerçekleşseydi, G.Saray, 2 milyon Euro bonservis ödeyecek, futbolcu da 2.5 milyon Euro maaş alacaktı.

Love'ın menajeri bu transferin gerçekleşmemesi ile ilgili bana, "Nedenini en iyi G.Saray İdari Menajeri Cenk Ergün biliyor" dedi. Ergün de bu transferin o dönem takımın başında olan Hamza Hamzaoğlu'na takıldığını söyledi. Yani Hamza hoca istememiş. Bunun nedeni ile ilgili de şoke eden bir iddia kulağıma geldi. Yine o dönem G.Saray'da forma giyen Burak Yılmaz'ın Hamza hoca ile görüşerek, "Bu takıma santrfor mu lazım hocam? Biz bu takımı şampiyon yapmadık mı?" dediği, Hamzaoğlu'nun da bu yüzden Vagner Love'ı istemediği söylendi. O Vagner Love, geçen yıl gol kralı oldu, bu sezon da leblebi gibi goller atmaya devam ediyor. Hadi Galatasaray almadı da İspanya'nın top 10 santrforları Soldado ve Negredo'yu getirenler de bu Vagner Love'ı nasıl görmedi, hayret doğrusu!"

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 04.10.2017 12:30
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayVagner LoveSüper LigAytemiz Alanyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Birkan Batuk: Gitmemiz gerekiyorsa Milli Takıma gideriz
Birkan Batuk: Gitmemiz gerekiyorsa Milli Takıma gideriz
Trabzonspor Katar yolcusu
Trabzonspor Katar yolcusu
Trabzonspor’un en istikrarlısı Pereira oldu
Trabzonspor’un en istikrarlısı Pereira oldu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim