'Vagner Love, Galatasaray'ın kapısından döndü'

AYTEMİZ Alanyaspor'un forveti Vagner Love, gösterdiği performansla parmak ısırtmaya devam ediyor. Spor yazarı Levent Tüzemen, Vagner Love ve Galatasaray ile ilgili çarpıcı açıklamalara imza attı...

İşte Levent Tüzemen'in yaptığı açıklamalar;

"Vagner Love, iki sene önce Monaco'ya gitmeden, Brezilya'da oynadığı Corinthians kulübünden Galatasaray'a transfer olacaktı. Eğer bu transfer gerçekleşseydi, G.Saray, 2 milyon Euro bonservis ödeyecek, futbolcu da 2.5 milyon Euro maaş alacaktı.

Love'ın menajeri bu transferin gerçekleşmemesi ile ilgili bana, "Nedenini en iyi G.Saray İdari Menajeri Cenk Ergün biliyor" dedi. Ergün de bu transferin o dönem takımın başında olan Hamza Hamzaoğlu'na takıldığını söyledi. Yani Hamza hoca istememiş. Bunun nedeni ile ilgili de şoke eden bir iddia kulağıma geldi. Yine o dönem G.Saray'da forma giyen Burak Yılmaz'ın Hamza hoca ile görüşerek, "Bu takıma santrfor mu lazım hocam? Biz bu takımı şampiyon yapmadık mı?" dediği, Hamzaoğlu'nun da bu yüzden Vagner Love'ı istemediği söylendi. O Vagner Love, geçen yıl gol kralı oldu, bu sezon da leblebi gibi goller atmaya devam ediyor. Hadi Galatasaray almadı da İspanya'nın top 10 santrforları Soldado ve Negredo'yu getirenler de bu Vagner Love'ı nasıl görmedi, hayret doğrusu!"