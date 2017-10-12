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Vagner Love'dan özel açıklamalar

Performansıyla göz kamaştıran Vagner Love özel açıklamalarda bulundu

Vagner Love'dan özel açıklamalar

Performansıyla göz kamaştıran Vagner Love özel açıklamalarda bulundu

12 Ekim 2017 Perşembe 09:13
Vagner Love'dan özel açıklamalar
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SÜPER Lig'de geçen sezon gol krallığına ulaşan ve bu sezon da attığı 7 golle yine iddiasını ortaya koyan 33 yaşındaki sambacı, hem başarı sırlarını anlattı hem de güncel konulara değindi. 
Gerçek adının Vagner LOVE olmadığını biliyoruz. LOVE'ın hikayesini anlatır mısın? 
'Eşim kızacak bana bunu anlatınca (gülüyor). 7 sene kadar önce, gençken tabii ki kanımız kaynıyor.
Ben de bir gün rahat duramadım ve takım kampına kız arkadaşımla geldim. Sonra gizli gizli odaya çıktık. Ardından hoca bizi yakaladı. 
Takım arkadaşlarım da bana 'love (aşk)' demeye başladı. Üstümde kaldı bu lakap. Ama kız arkadaşımla gerçekten kötü bir niyetimiz yoktu (gülüyor). O günler de gerilerde kaldı tabii... Sonrasında evlendim.'  
Türkiye'de özellikle yabancı forvetler futbolun sertliğinden yakınıyor. Senin görüşün nedir bu konuda, sert buluyor musun? 
'Ben Türkiye Ligi'ni gelişmekte olan bir lig olarak görüyorum. Her geçen yıl üzerine koyuyor. Bu bağlamda da gerçek bir mücadele var. 
Kiminle oynarsanız oynayın sert geçiyor maçlar. Bu yüzden özellikle 'şu adam beni çok zorluyor' diyemiyorum. Hepsi çok zorlayıcı defanslar. Ligin sertliğinden şikayet etmek yerine, daha fazla çalışmayı denemekte fayda var. Aksi halde bir süre sonra lige adapte olmakta zorlanırlar. Lig gelişiyor ve gerisinde kalmamaları lazım.'
 
BANA ULAŞAN BİR TEKLİF YOK 
Sezon öncesinde çok fazla kulüpten teklif aldığın konuşuldu. Ayrılmayı düşündün mü hiç? 
'Direkt olarak bana ulaşmış bir teklif yok. Kulübe gelmiş olabilir. Onlar da bana bu teklifleri iletmek istememiş olabilirler. Buna saygı duyuyorum. Burada olmak çok güzel. Mutluyum ve yeni bir kontrat da yaptım. Tek istediğim daha fazla gol atmak.'
 
HOCAM BU ÇOCUK BİZİMLE 'İDMAN YAPSIN ' DEDİM 
Süper Lig'de kadrolara baktığımızda çok sayıda Türk oynuyor ve süre de alıyorlar. Yabancı sayısından çok, önce burada altyapıya önem vermek gerekiyor. 
Altyapıdan baktığımızda bizim ekipte kaç oyuncu var 1 ya da 2. Bizimle antrenmanlara çıktıklarında 17-18 yaşındaki çocuklar özgüven kazanıp, sonrasında bunu futboluna yansıtabilir. Kulüpler de bu sayede milli takımlara daha fazla oyuncu verebilirler. Yabancı kuralından önce altyapıya önem verilmeli. 
Geçtiğimiz gün altyapı ile maç yaptık, 17 yaşında bir arkadaşımız vardı karşımızda, çok beğendim ve hocaya 'Siz de beğendiyseniz bizimle antrenman yapsın' dedim. Bugün Milli Takım'da Emre Belözoğlu sakatlandığında, yerine tüm maçlarda oynayan bir yerli oyuncuyu koymanız lazım.
Bunu yapamıyorsanız başarı da zor geliyor.
 
BENİM YERİME GOMİS YA DA CENK GEÇEBİLİR 
Şimdi bir hayal kuralım ve seni bir teknik direktör olarak düşünelim. Eğer bir takımın başında olsaydın, kendi yerine Alanyaspor'daki isimler dışında hangi forveti yazardın?
 Gerçekten zor bir soru oldu bu. Süper Lig'de çok kaliteli isimler var. Sanırım yabancı oyunculardan Galatasaraylı Bafetimbi Gomis olabilir. Yerli oyunculardan ise Beşiktaş'ın oyuncusu Cenk Tosun'u söyleyebilirim. Geçtiğimiz yıl krallıkta yarışmıştık ama o biraz şanssızdı ve kazanan ben oldum (gülüyor).
 
ÖZEL ANTRENÖR GETİRDİM 
Çok sık sakatlıkların yaşandığı Süper Lig'de, 33 yaşında olmana rağmen hiç sakatlanmamayı nasıl başarıyorsun? 
Şükürler olsun bunu başarabiliyorum. Bunu da takım antrenmanları sonrası bireysel çalışmalarıma bağlıyorum. Brezilya'dan kendi antrenörümü getirdim. Kulübe hiçbir masrafı yok. Maaşını ben ödüyorum. Takım antrenmanları sonrası 1-2 saat de onunla plajda ve sahada çalışıyoruz. Vücudumu çok iyi tanıyorum. Bu şekilde disiplinli olursanız fiziğiniz de size sadık kalıyor. Performansınız da yükseliyor. Ardından da gol kralı olabiliyorsunuz. İnsan önce bedenini tanımalı, disiplinli olmalı ve işine de ihanet etmemeli.
 
TATİLE GELDİ DEDİLER, 'GOL ŞOV' YAPIYOR 
CSKA Moskova'da uzun yıllar geçirdikten sonra Çin, ardından Brezilya ve son olarak Fransa'da forma giyen Vagner Love'ın 2016 yazında Alanya'ya transferi büyük yankı bulmuştu. Ancak ilk sezonunda ilk 9 haftayı boş geçmesi sonrası, "Love tatile mi geldi?" yorumları duyulmaya başladı. Tam da bu sırada Alanyasporlu taraftarlar, toplanıp başarılı futbolcu için gol duasına çıktılar. Ne olduysa bundan sonra oldu! Vagner Love golleri ardı ardına sıralamaya başladı ve sezonu gol kralı olarak tamamladı (23 golle). Bu sezon da ilk 7 hafta 7 kez ağları havalandıran sambacı yine ligin en iddialı isimleri arasında. 

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Anahtar Kelimeler:
Süper LigVagner Love
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