Vagner Love, Beşiktaş'ta krizi fırsata çevirdi

BEŞİKTAŞ'TA Negredo'nun gidişiyle birlikte forvet krizi yaşanırken Vagner Love, gösterdiği performansla ilk 11'e girmeyi başardı.

Beşiktaş'a geldiği günden beri istenilen performansı gösteremeyen ve bu nedenle olumsuz eleştiriler alan Vagner Love, Kayserispor maçında attığı golle kendine geldi. Brezilyalı forvet, Negredo'nun ayrılmasından sonra ortaya çıkan birinci golcü sorunu konusunda da teknik heyete mesaj gönderdi.

İlk kez 11'de sahaya çıktığı bir maçta gol atan Vagner Love önceki gollerini sonradan oyuna girdiği maçlarda kaydetmişti. Maç kadrosuna bile alınmadığı dönemlerde kendini hiç bırakmayan ve küsmek yerine daha çok çalışmayı seçen Brezilyalı oyuncunun bu hırsı nedeniyle ilk 11'e girdiği ortaya çıktı.

EKSTRA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ

Hem sezon öncesi hazırlık döneminde hem de resmi maçlar başladıktan sonra ekstra çalışmalar yapan Vagner Love'ın formayı kapmak için büyük çaba harcadığı aktarıldı. Negredo'nun sürpriz vedasıyla ortaya çıkan fırsatı kaçırmak istemeyen tecrübeli forvetin; Cyle Larin, Mustafa Pektemek ve Babel'in önünde yer almak için daha fazla çalışacağı vurgulandı.

Gol kısırlığı çektiği dönemde, yardımcı antrenörlerden İlhan Mansız'dan destek alan Vagner Love'ın yine de bazı eksiklikleri olduğu bildirildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in özellikle topla buluşma ve zamanlama konusundaki eksiklikler nedeniyle Love'a bazı tavsiyelerde bulunduğu da aktarıldı.