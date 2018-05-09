Uysal'a ikram teşekkürü

OTEL personeli karşılaşma boyunca protokol, VIP ve basın tribününde ikram hizmeti verdi. Alanyaspor Kulübü Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Güler, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) üyesi otellerin turuncu yeşilli takımın evinde oynadığı maçlarda ikram hizmeti vermeye devam ettiğini söyledi. Osmanlıspor karşılaşmasında ikramları Alaiye Otelleri'nin üstlendiğini belirten Güler, "Alaiye Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Uysal ve otel personeline verdikleri kusursuz hizmetten dolayı teşekkür ederiz. İkram hizmetimiz ALTİD'in desteğiyle bundan sonraki maçlarımızda da devam edecek" dedi.