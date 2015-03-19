Uyanık Gökçek

OSMANLISPOR'U Süper Lig'e taşımak için tüm imkanlarını seferber eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, belediye ile ilgili olan herkese 8 bin 735 adet Passolig kartı aldırarak Alanyaspor maçına gitme zorunluluğu getirdi

ÇALIŞANLAR MAÇA

CUMA akşamı Osmanlı Stadyumu'nda temsilcimiz ALBİMO Alanyaspor'la karşılaşacak olan Osmanlıspor'da kulübün Onursal Başkanı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, belediye ile alakalı olan hemen herkese Passolig kartı aldırdı. Bu sayede taraftarı olmayan Osmanlıspor, bir kaç hafta içinde 8 bin 750 adet Passolig kartı olan taraftara sahip oldu. Gökçek’in, şampiyonluk yolunda Alanyaspor maçından başlayarak tüm çalışanların Cuma akşamından itibaren tribünlerde olmasını istediği ve birim amirlerine stadyum kapılarında yoklama almaları talimatı verdiği iddia edildi.