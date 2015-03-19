Uyanık Gökçek

19 Mart 2015 Perşembe 12:28
OSMANLISPOR'U Süper Lig'e taşımak için tüm imkanlarını seferber eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, belediye ile ilgili olan herkese 8 bin 735 adet Passolig kartı aldırarak Alanyaspor maçına gitme zorunluluğu getirdi
ÇALIŞANLAR MAÇA
CUMA akşamı Osmanlı Stadyumu'nda temsilcimiz ALBİMO Alanyaspor'la karşılaşacak olan Osmanlıspor'da kulübün Onursal Başkanı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, belediye ile alakalı olan hemen herkese Passolig kartı aldırdı. Bu sayede taraftarı olmayan Osmanlıspor, bir kaç hafta içinde 8 bin 750 adet Passolig kartı olan taraftara sahip oldu. Gökçek’in, şampiyonluk yolunda Alanyaspor maçından başlayarak tüm çalışanların Cuma akşamından itibaren tribünlerde olmasını istediği ve birim amirlerine stadyum kapılarında yoklama almaları talimatı verdiği iddia edildi.
OSMANLI TOPARLANDI
Ligin 2. yarısında müthiş bir çöküş yakalayan ve 11 maçta 1 galibiyet, 2 yenilgi, 8 beraberlik alan Osmanlıspor, üst üste oynadığı son 2 maçı kazanarak yeniden toparlandı. Giresunspor'u 4-0 yenen Osmanlıspor, Ordu deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 11 hafta sonra ilk kez 2 hafta üst üste maç kazandı. Hücum açısından oldukça zengin bir kadroya sahip olan Osmanlıspor'da Muhammet Reis attığı 8 golle takımda en çok gol atan ve asist yapan oyuncu durumunda. Bu futbolcuyu 7 golle Serdar Deliktaş, 4'er golle Umar ve Erdal izliyor. Tısdel, Galip ve Bilal de 3'er gole sahip.
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Son Güncelleme: 19.03.2015 11:53