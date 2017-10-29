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Ünlüler maç için Oba'daydı

AYTEMİZ Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig mücadelesi için ünlü isimler de Alanya'ya akın etti

Ünlüler maç için Oba'daydı

AYTEMİZ Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig mücadelesi için ünlü isimler de Alanya'ya akın etti

29 Ekim 2017 Pazar 12:10
Ünlüler maç için Oba'daydı
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BAHÇEŞEHİR Okulları Stadyumu'nda oynanan maçta Hamza Hamzaoğlu ve İlhan Mansız da vardı. Alanyaspor'un deplasmanda muhteşem bir geri dönüş yaparak kazandığı 4-3'lük Trabzonspor zaferine attığı "REZALET" başlığıyla büyük tepki çeken Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan da maçı tribünden takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporBeşiktaşMaçSpor
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