Ünlüler maç için Oba'daydı

BAHÇEŞEHİR Okulları Stadyumu'nda oynanan maçta Hamza Hamzaoğlu ve İlhan Mansız da vardı. Alanyaspor'un deplasmanda muhteşem bir geri dönüş yaparak kazandığı 4-3'lük Trabzonspor zaferine attığı "REZALET" başlığıyla büyük tepki çeken Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan da maçı tribünden takip etti.
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