Ünlü mankene futbolcu dehşeti! Uyuşturdular, bayılttılar, sonra...

O sırada Çek manken Ekaterina Bobkova da olay yerindeydi. Manken, futbolcu lara açılan davada görgü tanığı olmayı kabul etti Mayıs 2019’da davadan birkaç gün önce manken, Çekya’daki bir kayak merkezinde otelin 4’üncü katındaki balkondan düştü. Doktorlar genç kadını yapay komaya soktu. Çekya savcılığı, ‘kaza’ diyerek olayı kapattı. Futbolcular, ‘darp’davasından 18 ay hapis cezası aldı.

Ekaterina Bobkova tedavi için Rusya’ya götürüldü. Burada doktorlar, genç kadına ‘Balkondan düşmeden önce başına vurularak bayıltıldı’ raporu verdi. Ekaterina Bobkova iyileştikten sonra başından geçenleri şöyle anlattı: “O gün sadece 2 kadeh şarap içmiştim. İçki uykumu getirdi. Sonra bir anda her şey arardı. Futbolcuların yolladığı adamlar tanık olmamam ilaç katıp beni uyuşturdu. Sonra da başıma vurarak beni bayıltıp balkondan attılar.” Manken, futbolculara ‘cinayete teşebbüs’ ve ‘azmettirme’ suçlamasıyla dava açılması için başvuru yaptı.