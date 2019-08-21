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Ünlü mankene futbolcu dehşeti! Uyuşturdular, bayılttılar, sonra...

Rusya Premier Ligi takımlarından Zenit’te forma giyen Aleksandr Kokorin ile Krasnodar’da oynayan Pavel Mamaev, Ekim 2018’de Moskova’da diplomat Denis Pak’ı darp etti.

SPOR 21.08.2019, 10:31 Orçun Sarı
Ünlü mankene futbolcu dehşeti! Uyuşturdular, bayılttılar, sonra...
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O sırada Çek manken Ekaterina Bobkova da olay yerindeydi. Manken, futbolculara açılan davada görgü tanığı olmayı kabul etti Mayıs 2019’da davadan birkaç gün önce manken, Çekya’daki bir kayak merkezinde otelin 4’üncü katındaki balkondan düştü. Doktorlar genç kadını yapay komaya soktu. Çekya savcılığı, ‘kaza’ diyerek olayı kapattı. Futbolcular, ‘darp’davasından 18 ay hapis cezası aldı.

CİNAYETE TEŞEBBÜS

Ekaterina Bobkova tedavi için Rusya’ya götürüldü. Burada doktorlar, genç kadına ‘Balkondan düşmeden önce başına vurularak bayıltıldı’ raporu verdi. Ekaterina Bobkova iyileştikten sonra başından geçenleri şöyle anlattı: “O gün sadece 2 kadeh şarap içmiştim. İçki uykumu getirdi. Sonra bir anda her şey  arardı. Futbolcuların yolladığı adamlar tanık olmamam ilaç katıp beni uyuşturdu. Sonra da başıma vurarak beni bayıltıp balkondan attılar.” Manken, futbolculara ‘cinayete teşebbüs’ ve ‘azmettirme’ suçlamasıyla dava açılması için başvuru yaptı. 

#manken #futbolcu #Rusya #Premier Lig #Zenit #aleksandr kokorin #Krasnodar #pavel mamaev #DİPLOMAT #Moskova #denis park
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