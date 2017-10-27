Ünlü kaleci, sevgilisini dövdüğü için tutuklandı

FRANSIZ kulübü Lens'in kalecisi Nicolas Douchez tutuklandı. Polis, Douchez'in sevgilisini kanlar içinde ve ağlar halde buldu. Evden çıkarılarak tutuklanan ünlü kalecinin alkolü olduğu belirtildi.

28 yaşındaki yaralı kadın tarafından eve alınan polisler Lens kalecisinin alkol koktuğunu ve oldukça sinirli göründüğünü bildirdi.

KAFASINI DUVARA VE YERE VURMUŞ

Le Parisien gazetesine konuşan bir kaynak, Nicolas Douchez'in sevgilisinin saçlarından tutarak kafasını duvara ve yere vurduğunu iddia etti: "Apartmanın durumu vahşeti anlatmaya yetiyor. Kırılmış ahşaplar, ayna, dağılmış çekmeceler, yerdeki cam kırıkları ve tabaklar, duvar ve yerdeki kan izleri..."

POLİSLER TARTIŞMAYA SABAHA KARŞI MÜDAHALE ETTİ

Polisler çift arasında bir restoranda başlayan tartışmaya sabaha kaşı 05.30 sularında müdahale etti. Tartışmanın nedeninin kıskançlık olduğu belirtildi. Lens kulübü konu hakkında bir açıklama yayınlayarak basındaki iddiaları takip ettiklerini belirtti.