Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107335
ALTIN
155.583
DOLAR
3.8307
STERLİN
5.0269
EURO
4.4754
Bu meyveyi yiyen bağırsak kanserinden korunuyor!
Bu meyveyi yiyen bağırsak kanserinden...
27 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
27 Ekim 2017 Yeni Alanya...
27 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
27 Ekim Günlük Burç Yorumu
banner468

Ünlü kaleci, sevgilisini dövdüğü için tutuklandı

Fransız ekibi Lens'te forma giyen Nicolas Douchez, sevgilisini darp ettiği için tutuklandı. Görgü tanıkları, "Douchez sevgilisinin kafasını duvara ve yere vurdu." dedi

Ünlü kaleci, sevgilisini dövdüğü için tutuklandı

Fransız ekibi Lens'te forma giyen Nicolas Douchez, sevgilisini darp ettiği için tutuklandı. Görgü tanıkları, "Douchez sevgilisinin kafasını duvara ve yere vurdu." dedi

27 Ekim 2017 Cuma 10:15
Ünlü kaleci, sevgilisini dövdüğü için tutuklandı
banner404

FRANSIZ kulübü Lens'in kalecisi Nicolas Douchez tutuklandı. Polis, Douchez'in sevgilisini kanlar içinde ve ağlar halde buldu. Evden çıkarılarak tutuklanan ünlü kalecinin alkolü olduğu belirtildi.

28 yaşındaki yaralı kadın tarafından eve alınan polisler Lens kalecisinin alkol koktuğunu ve oldukça sinirli göründüğünü bildirdi.

KAFASINI DUVARA VE YERE VURMUŞ

Le Parisien gazetesine konuşan bir kaynak, Nicolas Douchez'in sevgilisinin saçlarından tutarak kafasını duvara ve yere vurduğunu iddia etti: "Apartmanın durumu vahşeti anlatmaya yetiyor. Kırılmış ahşaplar, ayna, dağılmış çekmeceler, yerdeki cam kırıkları ve tabaklar, duvar ve yerdeki kan izleri..."

POLİSLER TARTIŞMAYA SABAHA KARŞI MÜDAHALE ETTİ

Polisler çift arasında bir restoranda başlayan tartışmaya sabaha kaşı 05.30 sularında müdahale etti. Tartışmanın nedeninin kıskançlık olduğu belirtildi. Lens kulübü konu hakkında bir açıklama yayınlayarak basındaki iddiaları takip ettiklerini belirtti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Nicolas Douchez
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Pool Bilardo' heyecanı
'Pool Bilardo' heyecanı
'Hayırlı olsun' dediler
'Hayırlı olsun' dediler
Kral Kartal'ı bekliyor
Kral Kartal'ı bekliyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim