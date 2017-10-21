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Ünlü futbolcu hastaneden çıkamıyor

Eski Hırvat futbolcu Ivan Klasnic, daha önce iki kez girdiği böbrek ameliyatından sonuç alamadı, üçüncü kez böbrek nakli ameliyatına girdi

Ünlü futbolcu hastaneden çıkamıyor

Eski Hırvat futbolcu Ivan Klasnic, daha önce iki kez girdiği böbrek ameliyatından sonuç alamadı, üçüncü kez böbrek nakli ameliyatına girdi

21 Ekim 2017 Cumartesi 08:20
Ünlü futbolcu hastaneden çıkamıyor
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ESKİ Hırvat futbolcu Ivan Klasnic'e böbrek yetmezliği nedeniyle üçüncü kez organ nakli yapıldı.

Klasnic'in eski kulüplerinden  Bolton Wanderers'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, 37 yaşındaki eski futbolcu için uygun donörün bulunduğu ve böbrek naklinin gerçekleştirildiği bildirildi.

DAHA ÖNCE NAKLEDİLEN İKİ BÖBREK İŞE YARAMADI

Daha önce iki kez aynı operasyonu geçiren Klasnic'i, 2006'da annesinden aldığı böbrek doku uyuşmazlığı, 2016'da babasından nakledilen böbrek ise kanı yeterince temizlemediği gerekçesiyle sağlığına kavuşturamamıştı.

Hırvatistan Milli Takımı'nda da görev alan Klasnic, kariyeri boyunca  Werder Bremen, Mainz 05,  Nantes ve  Bolton Wanderers gibi takımlarda forma giymişti.

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Bolton WanderersWerder BremenHırvatistanNantes
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