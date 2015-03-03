Ünlü futbolcu alay konusu oldu

PTT 1. Lig ekiplerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Ergin Keleş'in Instagram hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada alay konusu oldu. Paylaştığı fotoğrafta Diego Forlan'ın kaslı vücuduna kafasını monte edip "Biz de çalışıyoruz" diye not yazdı. Takipçileri futbolcunun montajını farkedince Ergin Keleş sosyal medyada alay konusu oldu.





İşte Diego Forlan'ın orjinal fotoğrafı ve Ergin keleş'in montajlı fotoğrafı;

