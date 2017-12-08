Ünlü boksör, mağaza açılışında camı yumrukladı

DÜNYACA ünlü boksör Anthony Joshua, son derece ilginç bir açılışa katıldı.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir spor giyim mağazasının açılışına katılan Joshua, açılışı kendine has tarzda yaptı.
AÇILIŞI CAM PANELİ KIRARAK YAPTI
Dünya şampiyonu boksör açılışı, mağazanın girişine kurulan cam paneli yumruğuyla kırarak yaptı.
Kendi instagram hesabından da 'Bazen her şey bir yumruk kadardır' yazdı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.