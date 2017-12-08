Ünlü boksör, mağaza açılışında camı yumrukladı

DÜNYACA ünlü boksör Anthony Joshua, son derece ilginç bir açılışa katıldı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir spor giyim mağazasının açılışına katılan Joshua, açılışı kendine has tarzda yaptı.

AÇILIŞI CAM PANELİ KIRARAK YAPTI

Dünya şampiyonu boksör açılışı, mağazanın girişine kurulan cam paneli yumruğuyla kırarak yaptı.

Kendi instagram hesabından da 'Bazen her şey bir yumruk kadardır' yazdı.