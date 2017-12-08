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Ünlü boksör, mağaza açılışında camı yumrukladı

Ünlü boksör Anthony Joshua, Amsterdam'da açılan spor giyim mağazasının açılışını cam paneli yumruğuyla kırarak yaptı

Ünlü boksör, mağaza açılışında camı yumrukladı

Ünlü boksör Anthony Joshua, Amsterdam'da açılan spor giyim mağazasının açılışını cam paneli yumruğuyla kırarak yaptı

08 Aralık 2017 Cuma 13:41
Ünlü boksör, mağaza açılışında camı yumrukladı
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DÜNYACA ünlü boksör Anthony Joshua, son derece ilginç bir açılışa katıldı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir spor giyim mağazasının açılışına katılan Joshua, açılışı kendine has tarzda yaptı.

AÇILIŞI CAM PANELİ KIRARAK YAPTI

Dünya şampiyonu boksör açılışı, mağazanın girişine kurulan cam paneli yumruğuyla kırarak yaptı.

Kendi instagram hesabından da 'Bazen her şey bir yumruk kadardır' yazdı.

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Son Güncelleme: 08.12.2017 13:56
Anahtar Kelimeler:
HollandaAmsterdamSpor
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