Ünal Karaman: "Şartlar ne olursa olsun buraya getirdiğimiz maçı böyle bitirmemeliydik"

SPOR Toto Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe ile yaptığı maçı uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 berabere tamamlayan Trabzonspor’un teknik direktörü Ünal Karaman, son anda galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, avantaj yakaladıkları bir maçı galip tamamlayamadıklarını belirterek, “Son saniyede yenilen golle kaybedilen puanlar bizi üzdü. Bunu kendi içimizde konuşacağız. Şartlar ne olursa olsun buraya getirdiğimiz maçı böyle bitirmemeliydik. Üzgünüm, keşke kazanabilseydik” dedi.

İşinin mazeret üretmek olmadığını kaydeden Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zor dönemden geçtik. O dönemlerde de hiçbir zaman içimizdeki ateşi, içimizdeki volkanı kimseyle paylaşmamaya gayret gösterdik. Oyuncularımızın duruşu vardı. Kontenjan oyuncusuyla, yerlisiyle, yerlisinin yerlisiyle harika bir duruş sergilediler. Bu onların eseri. Eksiklerimizi yok sayamayız. 11’e 11 olduğumuz dönemde gayet iyi giden maçta, bir kişi fazla olduğumuzda daha rahat pas yapmalıydık. Rakibin ve taraftarların coşkusuyla gelen topları karşılamakta zorlandık, anlamsız panik olduk. ‘Sahada uzun oyuncularla kalalım’ dediğimiz dönemde, orta yapılacak pozisyonda hava toplarında iyi iki oyuncumuzun barajda kalması bizim için handikaptı. Hatalarımızdan ders alarak önümüze bakmaya devam edeceğiz.”

VOLKAN DEMİREL’İN SUÇLAMALARI

Fenerbahçe’nin yedek kalecisi Volkan Demirel’in Trabzonspor’un tercümanına yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine Karaman, “Volkan’ın hangi konuda kiminle tartıştığını bilmiyorum. Volkan kime sataştı, kime laf söyledi açıkçası ilgi alanım dışında. Kulübemde hiç kimse rakibe saygısızlık yapmaz, kültürümüze uymaz. Konuyu magazin boyutuna taşımak istemiyorum. Aslanlar gibi mücadelemizi verdik. Onun dışındakiler bizim dışımızda. Ben ‘uzatma dakikalarında faul oldu, taç çizgisinden geldi’ söylüyor muyum? Volkan’ın ‘tercüman’ dediği dünya iyisi biri” değerlendirmesinde bulundu.

Karaman, sözleşme yenilememesiyle ilgili soruyu ise “Hala süregelen bir sözleşmem var. Bitiş tarihine kadar bu tarz şeyler konuşulabilir” diye yanıtladı.

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2019, 22:22