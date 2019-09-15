Ünal Karaman: Bizim gibi takımların oyunu tutması gerekiyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman 2-2 berabere kaldıkları Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.
SPOR 15.09.2019, 23:06
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman, 2-2 berabere kaldıkları Gençlerbirliği karşılaşmasını değerlendirdi. Tecrübeli teknik adam sakatlanan Ivanildo Fernandes’in durumunun yarın belli olacağını söyledi.
Ünal Karaman’ın açıklamaları şu şekilde:
“Bizim gibi takımların oyunu tutması gerekiyor. Ancak orta sahadaki oyuncuların yaşını dikkate almak lazım. Bazen istediğiniz olmuyor, kötü oynayabiliyorsunuz. Bunlar olabiliyor, futbol bu ve kabul etmek lazım. Ivanildo Fernandes’in durumu yarın belli olacak. Ülkemizi Avrupa’da en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Daniel Sturridge’e ilk kez şans verdik ama tam anlamıyla hazır değil. Eksiklerimiz var ama ülkemizi iyi şekilde temsil etmek için mücadele vereceğiz.”
28°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Namaz Vakti 15 Eylül 2019
|İmsak
|05:11
|Güneş
|06:32
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:29
|Akşam
|19:14
|Yatsı
|20:29
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|3
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|8
|4. Hatayspor
|3
|7
|5. Fatih Karagümrük
|3
|7
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
|9. Balıkesirspor
|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. Bournemouth
|5
|7
|9. West Ham
|4
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Newcastle
|5
|4
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Celta de Vigo
|4
|4
|16. Espanyol
|4
|4
|17. Real Betis
|3
|3
|18. Getafe
|3
|2
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0