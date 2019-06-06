Ünal Karaman 2 yıl daha Trabzonspor'da

TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Hocamızla kulübün neferlerinden birisi. Her şeyiyle onun arkasındayız, yanındayız, sağındayız , solundayız. Hocamızla birlikte yan yanayız. Kendinise çok teşekkür ediyorum. Allah yardımcısı olsun. " diye konuştu. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise, "Klasikleşmenin ötesinde Trabzon şehri farklı bir şehir. Dokusunu bozma adına ısrarcı olmazsa. Tüm yönetim kuruluna, bizden emeğini esirgemeyen profesyonellerimize, çalışanlarımıza bayram günü teşekkür ediyorum. Onlar olmazsa biz olmayız. Biz kendimizi hesaba çekme noktasında biraz eksik kalırız.Horonu bile hızlı oynarız. Bazen erken davranabiliriz, acele edebiliriz. İstediğim bir tek şey var, camiamıza hizmet etmek. Sözleşmenin içerisinde ne yazdığını biliyorsam eğer evlatlarıma kavuşmak nasip olmasın. Benimle birlikte çalışan arkadaşlarımdan da başka bir şey beklemem. Beni 20-30 yıldır tanımamışsanız fazla ifade edeceğim bir şey olmaz. Zorluklar bize imkan ve fırsat verdi. Her türlü zorluğa karşı aslan gibi yüreği olan, sporculuk duruşundan taviz vermeyen, öğrenmeye aç bir oyuncu grubu vardı." ifadelerini kullandı.