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Umut Meraş transferi resmen açıklandı

Fransa Lig 2 takımlarından Le Havre, Bursaspor'dan Umut Meraş'ı transfer ettiğini duyurdu.

SPOR 13.08.2019, 20:34 Toygar Dim
Umut Meraş transferi resmen açıklandı
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ADI, Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan Umut Meraş, Le Havre'ye transfer oldu.

15 gündür Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve sportif direktör Selçuk Erdoğan ile Le Havre Başkanı Vincent Volpe ve sportif direktör Pierre Wantiez'in görüşmeleri neticesinde taraflar, 1.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı.

DHA'da yer alan habere göre; bonservis ücretinin yanı sıra Umut Meraş'ın sonraki satışından da Bursaspor, yüzde 15'lik pay alacak. Fransa'da bulunan 23 yaşındaki savunmacı Umut Meraş ise yeni kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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