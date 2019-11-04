Umut Bulut'tan Fenerbahçe sözleri

İLK olarak karşılaşmayı yorumlayan Umut Bulut, "Öncelikle çok mutluyum, yeni hocamızla yeni bir başlangıç yaptık. Hocamızın verdiği taktikleri çok iyi yerine getirdik. İyi bir takım olduğumuzu biliyorduk ancak bazı aksilikler oldu. İleride daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum." dedi.

Fenerbahçe'ye attığı gol sayısının sorulması üzerine deneyimli futbolcu, "Her maç gol atmak istiyorum ama kısmet Fenerbahçe'ye atıyorum. Büyük takımlara karşı oynarken daha iyi motive oluyoruz." ifadelerini kullandı.