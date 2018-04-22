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Ümit Öztürk'ten skandal karar

Maçın ikinci yarısında yaşanan bir pozisyon, Alanyasporlu futbolcuları ve taraftarları çıldırttı

Ümit Öztürk'ten skandal karar

Maçın ikinci yarısında yaşanan bir pozisyon, Alanyasporlu futbolcuları ve taraftarları çıldırttı

22 Nisan 2018 Pazar 23:57
Ümit Öztürk'ten skandal karar
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VİLLAFANEZ'İN pasında topa hareketlenen Douglas kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Muslera'nın müdahalesiyle yerde kalan Douglas penaltı bekledi ancak hakem Ümit Öztürk skandal bir karar vererek 'Ofsayt' dedi. Oysa Douglas, son oyuncu olan Denayer'in yaklaşık 1 metre gerisindeydi. Alanyaspor'un hem penaltısını vermeyen, hem de Muslera'ya kırmızı kart çıkartmayan hakem Ümit Öztürk büyük tepki çekti. 

Taha hakeme yüklendi

Maçın 82. dakikasında Maniatis'in yerine oyuna dahil olan Alanyaspor'lu futbolcu Taha Yalçıner, karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk'e sert sözlerle yüklendi. Maç 2-2 devam ederken hakemin ofsayt olarak değerlendirdiği pozisyonu yorumlayan Taha "Bu pozisyonda penaltı verse, Muslera kırmızı kart görse ve biz golü bulsak herşey farklı olacaktı. Geçtiğimiz haftalarda da birkaç penaltımızı vermediler. Bu yaşananlar tamamen bir facia" dedi. 

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Son Güncelleme: 22.04.2018 22:20
Anahtar Kelimeler:
Maçın IkinciAlanyasporlu Futbolcuları
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