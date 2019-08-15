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Ümit Davala, Falcao'yu takipten çıkardı

Galatasaray'da yardımcı antrenörlerden Ümit Davala, Radamel Falcao'yu takip etmeyi bıraktı.

SPOR 15.08.2019, 15:48 15.08.2019, 16:02 Toygar Dim
Ümit Davala, Falcao'yu takipten çıkardı
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GALATASARAY yardımcı antrenörü Ümit Davala, geçtiğimiz gün transferi gündemde olan Radamel Falcao'yu takip etmeyi başlamıştı.

Davala'nın bu hareketi taraftarı heyecanlandırmıştı. Ancak bugün Davala'nın Falcao'yu Instagram'da takipten çıktığı görüldü.

Bu gelişme sarı kırmızılı taraftarlar transfer konusunda endişeye sevk etti. 

#Falcao #radamel #davala #ümit
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