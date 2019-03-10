Uluslararası yol bisikleti yarışı Alanya'da yapıldı

GRAND Prix Velo Alanya UCI Elite Erkekler 1.2 Yol Yarışı ve Gran Fondo Tashra Tour Uzun Etap Yarışları 176 sporcunun katılımıyla Alanya’da yapıldı.
Alanya İskele Şelale Meydanı’nda başlayan yarışlarda Elite erkeklerde 20 takım 120 sporcu; elite kadınlar ise 10 takım 56 sporcu pedal çevirdi. Gran Fondo Tashra Tour Uzun Etap Yarışları 102.4 kilometre, Grand Prix Velo Alanya UCI Elite Erkekler 1.2 Yol Yarışı 145 kilometrede gerçekleştirildi.
Elite Kadınlarda birinci Olena Sharha, ikinci Cristiana Perchtold ve üçüncü Taisa Naskovich olurken Elite Erkeklerde ise, birinci Nikolai Shumov, ikinci Onur Balkan ve üçüncü Andrii Kulyk oldu. Dereceye giren sporcular ödüllerini yarış organizatörleri tarafından aldı.