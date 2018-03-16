UltrAslan Alanya grubundan örnek davranış

UltrAslan Alanya grubu, Çanakkale Zaferi'nin 103'ncü Yıldönümü nedeniyle Yeni Camii önünde Cuma Namazı sonrası vatandaşlara bisküvi ve gül lokumu ikramında bulundular. Vatandaşlar,taraftar grubunun büyük zaferin 103'ncü yıldönümünde gösterdiği hassasiyet nedeniyle gençleri tebrik ettiler.
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