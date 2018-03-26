Ultra Trail nefesleri kesti

ALANYA Ultra Trail yarışları iki gün sürdü. İlk gün yapılan 66 kilometre yarışına 90 sporcu, Taurus Dağ Maratonu 45 kilometre yarışına 89 sporcu ve Keykubat Dağ Koşusu 21 kilometre yarışına ise 186 sporcu katıldı. Dün yapılan Alaiye Halk Koşusu ve kostümlü koşu yarışına ise 111 sporcu katıldı. İki gün boyunca süren yarışta Alanya'nın tarihi ve doğal güzellikleri de tanıtıldı. Yarışlar sonunda dereceye girenlere madalya ve ödülleri dağıtıldı.
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