Ultra Trail'de geri sayım

ALANYA'NIN ev sahipliğinde ve ‘Yörüklerin İzinde Torosların Zirvesine’ sloganı ile bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan Alanya Ultra Maratonu, yine büyük ses getirecek. Alanya Ultra Trail'in fikir sahibi ve yarış direktörü Ahmet Arslan, Türkiye’nin önde gelen spor organizasyon firması Argeus Travel ve Alanya Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilecek Alanya Ultra Maraton 2019 Yarışı'na 25 ülkeden 135'i yabancı, 460 sporcu kayıt yaptırdı" dedi. Bugün İskele Şelale Meydanı’nda saat 10.00 ile 24.00 arasında sporculara numara dağıtımı ve koşu paketi teslimi yapılacak. Yarın ise İskele Şelale Meydanı’nda saat 07.00'de 72 kilometre Alanya Ultra ve 48 kilometre Toros Dağ Maratonu startı olacak. Saat 09.00'da da 28 kilometre Keykubat Dağ Koşusu ve 15 kilometre Alaiye Halk Koşusu startı olacak. Yarışın ödül töreni saat 22.00'de gerçekleştirilecek.