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Ukrayna'da milletvekili Savçenko gözaltına alındı

Ukrayna Parlamentosunun dokunulmazlığını kaldırdığı milletvekili Nadejda Savçenko gözaltına alındı

Ukrayna'da milletvekili Savçenko gözaltına alındı

Ukrayna Parlamentosunun dokunulmazlığını kaldırdığı milletvekili Nadejda Savçenko gözaltına alındı

22 Mart 2018 Perşembe 19:45
Ukrayna'da milletvekili Savçenko gözaltına alındı
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YEREL basında çıkan haberlere göre Ukrayna Parlamentosu, "anayasal  düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, terör faaliyetleri yürütmek, terör örgütü  kurmak ve yönetmek ile yasa dışı silah ve patlayıcı madde bulundurmak"  suçlamasıyla yürütülen davada yargılanabilmesi için Savçenko'nun milletvekili  dokunulmazlığını kaldırdı.
Toplantıda milletvekillerine, Savçenko'nun hükümete karşı saldırı  planlamasıyla ilgili görüntüler gösterildiği belirtildi. Kararın ardından  Savçenko, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
 
Ukrayna Genel Savcısı Yuriy Lutsenko, 15 Mart'ta Savçenko'nun  yargılanması, gözaltına alınması ve tutuklanması için dokunulmazılığının  kaldırılması istemiyle parlamentoya yazı göndermişti.
 
Ukrayna’nın doğusunda Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı düzenlenen  operasyonlara gönüllü olarak katılan Savçenko, 2014’te sözde Lugansk Halk  Cumhuriyeti ayrılıkçılarınca rehin alınarak Rusya’ya kaçırılmıştı.
 
Rusya’da tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Savçenko, eski  Başbakan Yuliya Timoşenko’nun Anavatan Partisinden milletvekili seçilmişti.
 
Savçenko, ülkesi adına savaşa katıldığından dolayı 2015'te Ukrayna  Kahraman Nişanı'na laik görülmüştü.
 

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Anahtar Kelimeler:
UkraynaSavçenko
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