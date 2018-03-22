Ukrayna'da milletvekili Savçenko gözaltına alındı

YEREL basında çıkan haberlere göre Ukrayna Parlamentosu, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, terör faaliyetleri yürütmek, terör örgütü kurmak ve yönetmek ile yasa dışı silah ve patlayıcı madde bulundurmak" suçlamasıyla yürütülen davada yargılanabilmesi için Savçenko'nun milletvekili dokunulmazlığını kaldırdı.

Toplantıda milletvekillerine, Savçenko'nun hükümete karşı saldırı planlamasıyla ilgili görüntüler gösterildiği belirtildi. Kararın ardından Savçenko, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.



Ukrayna Genel Savcısı Yuriy Lutsenko, 15 Mart'ta Savçenko'nun yargılanması, gözaltına alınması ve tutuklanması için dokunulmazılığının kaldırılması istemiyle parlamentoya yazı göndermişti.



Ukrayna’nın doğusunda Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı düzenlenen operasyonlara gönüllü olarak katılan Savçenko, 2014’te sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti ayrılıkçılarınca rehin alınarak Rusya’ya kaçırılmıştı.



Rusya’da tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Savçenko, eski Başbakan Yuliya Timoşenko’nun Anavatan Partisinden milletvekili seçilmişti.



Savçenko, ülkesi adına savaşa katıldığından dolayı 2015'te Ukrayna Kahraman Nişanı'na laik görülmüştü.

