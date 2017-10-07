Uğur Meleke’den Milli Takım hakkında gündem yaratacak iddia!

RUSYA'DA düzenlenecek 2018 Dünya Kupası’na katılma umutlarını Eskişehir’de İzlanda karşısında alınan 3-0’lık mağlubiyet ile sona erdiren Türkiye A Milli Futbol Takımı, tepkilere neden oldu. Birçok spor yazarının Türkiye Futbol Federasyonu ve Teknik Direktör Mircea Lucescu’yu suçladığı yazılardan en çarpıcı olanı ise Hürriyet yazarı Uğur Meleke’den geldi. Lucescu’nun kadro tercihlerini eleştiren Uğur Meleke, Rumen teknik adamın kararları kendisinin vermediğini iddia etti. Lucescu’ya akıl verenlerin ülkeye ihanet ettiğini savunan Uğur Melek, gündem yaratacak değerlendirmelerde bulundu.

İşte Uğur Meleke’nin ‘Birileri ihanet ediyor’ başlıklı yazısı:

“EVET, dün gece varlık gösteremedik.

Evet, rakibin 1,90'lık sol bekinin karşısına çabuk bir kenar hücumcusu koymayı akıl edemedik. Evet, 1 puan işimize yaramıyorken 46'da oyuna Ozan'ı soktuk. Evet, 150 yıllık futbol tarihinin bir kornerde en boş bırakılan adamına asist yaptırdık.

Ama milli takımın sorunu bence sadece sahanın içinde değil kesinlikle…

Dün akşam 18 sularında dünyanın en kısa fıkrasını izledim haberlerde: “Cengiz, takımında süre almadığı için 23 kişilik maç kadrosunda yok.”

Bu fıkradan daha da komik bir detay da, aynı pozisyonun 5 farklı oyuncusu Okay-Ozan-Selçuk-Yunus-Yusuf'un hepsinin kulübede olup Cengiz'in bulunmaması… Lucescu-Havutçu'ya soruyorum: Dünyada hangi maçta, hangi durumda, Ozan-Okay-Selçuk'un üçünün birden oyuna girme ihtimali oluşabilir? Kulübeye 5 merkez oyuncuyu koyup, bir kenar hücumcusu (Emre Mor) ve bir stoperi (Ömer'i) almanın mantık çerçevesinde nasıl bir açıklaması olabilir? 23 kişilik kadro demek, sahadaki 11 oyuncunun pozisyon pozisyon karşılığının kulübede olması demek. Sahada iki stoper varsa, kulübede de iki tane olmalı. İki açık hücumcusu varsa kulübede de iki… Orada nasıl bir hesap, nasıl bir güç var ki, Serdar ve Cengiz'i matematikle dalga geçercesine tribünde oturtup, kulübeyi keyfine göre dolduruyor?

ŞEBEKE Mİ VAR?

Zaten Lucescu göreve geldiğinden beri kararların akıl-mantık çerçevesinde alınmadığı ortada. Bu kararlar Lucescu'ya ait olamaz, birileri belli ki Rumen Hoca'ya sufle veriyor ve bu sufleyi kim veriyorsa ülkeye ihanet ediyor. Yoksa gazeteci döven Arda'yı 1 maçlık aranın ardından ayağına gidip davet etmek de, Trabzon'da 30 dakika oynayıp Alanya maçının kaybedilmesinin baş sorumlusu olan Volkan'ı kadroya çağırmak da, Cengiz'i-Serdar'ı tribünde oturtmak da iyi niyetle açıklanamaz bence. Milli takım 2020'yi de kaybetmek istemiyorsa, bu ihanet şebekesini tespit edip çökertmeli.”