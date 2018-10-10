Ufuk 1 ay yok!

SPOR Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Erzurumspor maçında şanssız bir sakatlık geçiren Aytemiz Alanyasporlu kaleci Ufuk Ceylan, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. Oyuncunun Erzurumspor maçının ardından yapılan kontrollerinde, sol üst adalesinde yırtık tespit edildiği ve tedavisine hemen başlanıldığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon başında bedelsiz olarak transfer edilen Ufuk, tüm sezon boyunca yedek kalmıştı. İlk sezonunda forma şansı bulamayan 32 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Haydar Yılmaz'ın arkasında beklediği 3 haftanın ardından kaleyi teslim alırken, gösterdiği performansla da zirve yaptı.

HERKESİ GERİDE BIRAKTI

Ufuk Ceylan, geride kalan haftalardaki performansı ile meslektaşlarını da geride bıraktı. Sezonun ilk 3 maçında sahadan mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor, Ufuk Ceylan kaleye geçtikten sonra 4 maçta üst üste galibiyet elde etti. Alanyaspor, Ufuk Ceylan'ın ilk 11'de forma giydiği maçlarda sadece ligin 8. haftasında deplasmanda oynadığı Erzurumspor maçını kaybetti. Ufuk, oynadığı 5 lig maçında yüzde 86'lık kurtarış yüzdesiyle ligin en iyisi olurken, performansıyla takıma en büyük katkıyı yapan isimlerden biri oldu. Tecrübeli file bekçisini yüzde 82 kurtarış yüzdesiyle Başakşehir'den Mert Günok ve Malatyaspor'dan Ertaç Özbir takip ediyor.

