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UEFA'dan Türk hakemlere görev

UEFA'dan, hakem gözlemcileri Murat Ilgaz, Zihni Aksoy ve Oğuz Sarvan'a Şampiyonlar ve Avrupa Ligi maçlarında görev verildi

UEFA'dan Türk hakemlere görev

UEFA'dan, hakem gözlemcileri Murat Ilgaz, Zihni Aksoy ve Oğuz Sarvan'a Şampiyonlar ve Avrupa Ligi maçlarında görev verildi

24 Temmuz 2017 Pazartesi 17:29
UEFA'dan Türk hakemlere görev
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UEFA, Türk hakem gözlemcilere bu hafta oynanacak Şampiyonlar ve Avrupa Ligi maçlarında görev verdi. Murat Ilgaz, Avusturya'nın Salzburg ile Hırvatistan'ın Rijeka takımları arasında 26 Temmuz 2017 Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında görev yapacak. Avusturya'nın Salzburg şehrindeki Red Bull Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 19.45'te başlayacak.

Zihni Aksoy ise Romanya'nın Astra Giurgi ile Ukrayna'nın Oleksandria takımları arasında 27 Temmuz 2017 Perşembe günü TSİ 20.30'da Marin Anastasovici Stadyumu'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında görev yapacak.

UEFA Gözlemcisi Oğuz Sarvan ise Bulgaristan'ın Botev Plovdiv ile Portekiz'in Maritimo takımları arasında 27 Temmuz 2017 Perşembe günü TSİ 20.30'da Lazur Stadyumu'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında hakem gözlemcisi olarak görevlendirildi. 

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Son Güncelleme: 24.07.2017 17:33
Anahtar Kelimeler:
UEFAMurat IlgazZihni AksoyOğuz Sarvan
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