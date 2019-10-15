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UEFA'dan skandal adım! Soruşturma başlattılar...

UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı

SPOR 15.10.2019, 17:43 15.10.2019, 17:47
UEFA'dan skandal adım! Soruşturma başlattılar...
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UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Türkiye-Arnavutluk ve Fransa-Türkiye maçlarında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.
 
Kararın Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildiği ve konuyla ilgili savunma istendiği ifade edildi.
 
Milli Takımımız, Fransa mücadelesinde Kaan Ayhan'ın 81. dakikada attığı golün ardından Türk taraftarların bulunduğu bölgeye giderek asker selamı vermiş; 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerimize bu şekilde destek vermişti.
 
Arnavutluk maçı da radarda
 
Soruşturma kararının yalnızca Fransa maçıyla ilgili olmadığı, Kadıköy'de oynanan Arnavutluk mücadelesindeki asker selamı verilerek yapılan gol sevinci için de savunma istendiği öğrenildi.

#UEFA
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