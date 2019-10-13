UEFA'dan ilginç açıklama: Asker selamını soruşturacağız
UEFA'dan Türkiye-Arnavutluk maçıyla ilgili ilginç bir açıklama geldi. Basın ofisi şefi Philip Townsend yaptığı açıklamada, "Asker selamı olayını soruşturacağız" dedi.UEFA'dan
SPOR 13.10.2019, 09:31 13.10.2019, 09:37
EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımımız, Arnavutluk'u son dakika golüyle mağlup ederken maç sonu büyük sevinç yaşanmış ve futbolcular, teknik heyet ile birlikte Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği operasyonda askerlerimize destek olmak için asker selamı vermişti.
Konuyla ilgili ise UEFA'dan açıklama geldi. İtalyan haber ajansı ANSA'ya konuşan UEFA Basın Ofisi şefi Philip Townsend, "Ben bu sevinci ve hareketleri görmedim ama bakacağım. UEFA politik, hatta dini hareketleri kesinlikle yasaklamaktadır. Bir provokasyon olup olmadığına bakacağız. Bunu soruşturacağımızın garantisini verebilirim" dedi.
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