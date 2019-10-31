banner449

banner552

banner481

banner472

UEFA’dan flaş karar! Milli Takım’dan sonra İrfan Can Kahveci’ye de soruşturma

UEFA, Türkiye'nin Fransa ile oynadığı maçta yapılan asker selamı nedeniyle yaptığı soruşturmaya, Medipol Başakşehir futbolcusu İrfan Can Khveci'yi de ekledi

SPOR 29.10.2019, 01:16 29.10.2019, 01:22
UEFA’dan flaş karar! Milli Takım’dan sonra İrfan Can Kahveci’ye de soruşturma
banner404

AVRUPA Şampiyonası Elemeleri (EURO 202o) H Grubu maçında Fransa ile deplasmanda oynadığı maçta gol sevincinde asker selamı yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatan UEFA, Medipol Başakşehir’in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci’yi de soruşturma kararı aldı.

Medipol Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda sahasında konuk ettiği ve 1-0 kazandığı Wolsfberger maçında takımının tek golünü atan İrfan Can Kahveci, gol sevincini asker selamı yaparak kutlamıştı. CNN Türk’ün haberine göre, UEFA Etik Kurulu yöneticisi Angelo Rigopoulos, İrfan Can Kahveci’nin Avrupa Ligi maçında attığı gol nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “UEFA bize bu yazıyı iletti. Böyle çifte standart olmaz. Madem İrfan Can için müfettiş atıyorlar. Visca, Robinho da asker selamı verdi. Neden İrfan Can sadece… Hepsini sevk edin. Dünya kupasında devlet başkanı Macron’a Griezmann selam duruyor. Neden soruşturma açılmıyor. Gol atarsak asker selamını yine veririz” dedi.

Medipol Başakşehir Kulübü de resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda haberi doğruladı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
banner384
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
İmsak 05:52
Güneş 07:13
Öğle 12:46
İkindi 15:43
Akşam 18:09
Yatsı 19:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Granada 10 20
3. Atletico Madrid 11 20
4. Real Sociedad 10 19
5. Sevilla 10 19
6. Real Madrid 9 18
7. Villarreal 10 17
8. Osasuna 10 14
9. Real Valladolid 11 14
10. Athletic Bilbao 10 13
11. Getafe 10 13
12. Valencia 10 13
13. Deportivo Alaves 11 12
14. Levante 10 11
15. Mallorca 10 10
16. Eibar 10 9
17. Celta de Vigo 10 9
18. Real Betis 10 9
19. Espanyol 10 8
20. Leganés 10 5
banner440
banner545