UEFA’dan flaş karar! Milli Takım’dan sonra İrfan Can Kahveci’ye de soruşturma

AVRUPA Şampiyonası Elemeleri (EURO 202o) H Grubu maçında Fransa ile deplasmanda oynadığı maçta gol sevincinde asker selamı yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatan UEFA, Medipol Başakşehir’in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci’yi de soruşturma kararı aldı.

Medipol Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda sahasında konuk ettiği ve 1-0 kazandığı Wolsfberger maçında takımının tek golünü atan İrfan Can Kahveci, gol sevincini asker selamı yaparak kutlamıştı. CNN Türk’ün haberine göre, UEFA Etik Kurulu yöneticisi Angelo Rigopoulos, İrfan Can Kahveci’nin Avrupa Ligi maçında attığı gol nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “UEFA bize bu yazıyı iletti. Böyle çifte standart olmaz. Madem İrfan Can için müfettiş atıyorlar. Visca, Robinho da asker selamı verdi. Neden İrfan Can sadece… Hepsini sevk edin. Dünya kupasında devlet başkanı Macron’a Griezmann selam duruyor. Neden soruşturma açılmıyor. Gol atarsak asker selamını yine veririz” dedi.

Medipol Başakşehir Kulübü de resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda haberi doğruladı.