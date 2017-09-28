UEFA’dan Beşiktaş’a ‘ışık’ soruşturması

UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın evinde Leipzig’i 2-0 yendiği grup maçı sırasında stat ışıklarının sönmesi gerekçesiyle siyah-beyazlı ekip hakkında disiplin soruşturması başlattı.

UEFA’nın internet sitesindeki açıklamada, 26 Eylül’de oynanan maç sırasında stat ışıklarının sönmesi ve tribünler arasındaki merdivenlerin boş bırakılmaması gerekçeleriyle Beşiktaş hakkında disiplin soruşturması açıldığı ifade edildi. Soruşturmanın, 19 Ekim Perşembe günü görüşüleceği belirtildi.

ALMANLAR KIZMIŞTI

Elektiğin kesildiği sırada Leipzig, Beşiktaş karşısında baskısını arttırmış ve ataklarını kalemizde yoğunlaştırmıştı. Tam bu dakikada gelen kesinti Almanları kızdırdı.

HASSENHÜTTL: ‘NORMAL BİR DURUM DEĞİL’

Alman basını yaşanan elektrik kesintisine tepki gösterirken Lezipzig Teknik Direktörü Hassenhütl de ‘Şampiyonlar Ligi'nde hala böyle şeylerin olabilmesi şaşırtıcı. Normal bir durum değil.' dedi.

Leipzigli oyuncu Stefan Ilsanker ise ‘Elektriklerin kesilmesi rakibi kurtardı. Bu seviyelerde elektrik kesintisi komik bir durum.' dedi.

Alman Sport1 ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak ‘Elektrik faturasını mı ödemediniz?' diye sordu.