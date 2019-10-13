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UEFA, Türkiye'ye asker selamına soruşturma iddialarını yalanladı

UEFA, A Milli Futbol Takımı oyuncularının Arnavutluk maçındaki asker selamı gol sevinciyle ilgili soruşturma iddialarını yalanladı.

SPOR 13.10.2019, 12:35 13.10.2019, 12:37
UEFA, Türkiye'ye asker selamına soruşturma iddialarını yalanladı
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UEFA, A Milli Futbol Takımı oyuncularının Arnavutluk maçındaki asker selamı gol sevinciyle ilgili soruşturma iddialarını yalanladı.

Ayrıntılar geliyor...

#UEFA #türkiye
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