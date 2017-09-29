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UEFA sıralaması belli oldu! İşte en iyi Türk takımı

UEFA'nın kulüpler sıralamasında Beşiktaş, 30. sırada yer aldı ve Türkiye'nin en başarılı takımı oldu. Galatasaray 42, Fenerbahçe ise 56. sırada

UEFA sıralaması belli oldu! İşte en iyi Türk takımı

UEFA'nın kulüpler sıralamasında Beşiktaş, 30. sırada yer aldı ve Türkiye'nin en başarılı takımı oldu. Galatasaray 42, Fenerbahçe ise 56. sırada

29 Eylül 2017 Cuma 13:57
UEFA sıralaması belli oldu! İşte en iyi Türk takımı
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UEFA, kulüplerin yeni sıralamasını açıkladı. İlk 5 sırada Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Münih ve Juventus yer aldı.

BEŞİKTAŞ 30. SIRADA

Beşiktaş, UEFA 2017-18 sezonu kulüpler sıralamasında 12'nciliğe yerleşirken UEFA'nın, kulüplerin son 5 yıldaki performansına göre düzenlediği genel sıralamada ise Beşiktaş 30'üncü oldu.

Diğer Türk takımları ise şu şekilde:

42- Galatasaray

56 - Fenerbahçe

71- Trabzonspor

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Son Güncelleme: 29.09.2017 13:59
Anahtar Kelimeler:
UEFAUEFA Sıralaması
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