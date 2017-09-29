UEFA sıralaması belli oldu! İşte en iyi Türk takımı

UEFA, kulüplerin yeni sıralamasını açıkladı. İlk 5 sırada Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Münih ve Juventus yer aldı.

BEŞİKTAŞ 30. SIRADA

Beşiktaş, UEFA 2017-18 sezonu kulüpler sıralamasında 12'nciliğe yerleşirken UEFA'nın, kulüplerin son 5 yıldaki performansına göre düzenlediği genel sıralamada ise Beşiktaş 30'üncü oldu.

Diğer Türk takımları ise şu şekilde:

42- Galatasaray

56 - Fenerbahçe

71- Trabzonspor