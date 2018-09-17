UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi gerçekleştirildi, Galatasaray’ın rakipleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2019-2020 sezonu grup kuraları çekildi. Monako’da yapılan ve TSİ 19.00’da başlayan kura çekiminde Devler Ligi’nde bu sezon ülkemizi grup aşamasında temsil eden tek takım olan Galatasaray’ın da rakipleri belli oldu. Galatasaray kura çekimine 4. torbadan katıldı. Kurallara göre aynı ülkeden takımlar ve Rusya ile Ukrayna temsilcileri aynı grupta yer alamadı. Galatasaray’ın rakipleri A Grubu’nda PSG, Real Madrid ve Club Brugge oldu!

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiacos, Kızılyıldız

C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E Grubu: Liverpool, Napoli, RB Salzburg, Genk

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag

G Grubu: Zenit, Benfica, O. Lyon, RB Leipzig

H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

Devler Ligi’nde ilk grup maçları 17-18 Eylül tarihlerinde oynanacak. 10-11 Aralık’ta oynanacak maçlarla grup aşaması son bulacak. İşte grup maçlarının tarihleri:

1. Maçlar: 17/18 Eylül

2. Maçlar: 1/2 Ekim

3. Maçlar: 22/23 Ekim

4. Maçlar: 5/6 Kasım

5. Maçlar: 26/27 Kasım

6. Maçlar: 10/11 Aralık

19.22: Kura çekimi başladı!

İŞTE TORBALAR

1. Torba: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Zenit

2. Torba: Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar Donetsk, Tottenham Hotspur, Ajax, Benfica

3. Torba: O. Lyon, Bayer Leverkusen, Red Bull Salzburg, Olympiacos, Club Brugge, Valencia, Inter, Dinamo Zagreb

4. Torba: Lokomotiv Moskova, Genk, Galatasaray, RB Leipzig, Slavia Prag, Kızılyıldız, Atalanta, Lille

19.50: UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2018-2019 sezonunun en iyi forveti Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi oldu!

19.41: UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2018-2019 sezonunun en iyi orta saha oyuncusu Ajax’tan Frenkie de Jong oldu!

19.31: UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2018-2019 sezonunun en iyi savunma oyuncusu yine Liverpool’dan Virgil van Dijk oldu!

19.20: UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2018-2019 sezonunun en iyi kalecisi Liverpool’dan Alisson Becker oldu!