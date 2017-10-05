UEFA'nın seminerine Terim dışında herkes geldi

24. Uluslararası UEFA Pro Lisans Antrenör Gelişim Semineri 8-10 Ocak 2018 tarihleri arasında Antalya Belek'te düzenlenecek. Seminerde Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, teknik direktör Mustafa Denizli, Trabzonspor camiasının tanınan ismi Özkan Sümer ve UEFA Pro-Lisans yetkilisi iki yabancı isim konuşmacı olarak yer alacak.

İKİ KEZ KATILMAZSA TAKIM ÇALIŞTIRAMAZ

Geçtiğimiz yıllarda UEFA Pro Lisans Antrenör Gelişim Semineri'nde konuşmacı olarak yer alan Fatih Terim, konuşmacılar ve katılımcılar arasında yer almadı. Terim daha önce seminerlerde konuşmacı olarak yer almıştı. Öte yandan; lisans yenileme işlevini de üstlenen seminere iki kez üst üste katılmayan teknik direktörlerin takım çalıştırması mümkün değil.

Katılımcılar şu şekilde:

Servet Yardımcı - TFF Başkanvekili

Mircea Lucescu - Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü

Walter Gagg - Avrupa Futbol Antrenörleri Dernekleri Başkanı

Özkan Sümer - TÜFAD Onursal Başkanı

Mustafa Denizli - A Milli Takım Eski Antrenörü

Şenes Erzik - UEFA Eski Asbaşkanı

Metin Türel - TÜFAD Genel Başkan Yardımcısı

Ersun Yanal - Trabzonspor Teknik Direktörü

Tolunay Kafkas- Genç Milli Takımlar Sorumlusu

Samet Aybaba- Sivasspor Teknik Direktörü

Abdullah Avcı - M. Başakşehir Teknik Direktörü

Mehmet Özdilek - (Teknik Direktör)

Ertuğrul Sağlam - (Teknik Direktör)

Okan Buruk- Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü

Tamer Tuna - Göztepe Teknik Direktörü

Erkan Sözeri - Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü

Bülent Uygun- (Teknik Direktör)

Rıza Çalımbay - (Teknik Direktör)

Kemal Özdeş- Kasımpaşa Teknik Direktörü

Şenol Güneş -Beşiktaş Teknik Direktörü

Mesut Bakkal- Gençlerbirliği Teknik Direktörü

Reşit Akçay - A. Konyaspor Teknik Direktörü