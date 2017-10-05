UEFA'nın seminerine Terim dışında herkes geldi

24. Uluslararası UEFA Pro Lisans Antrenör Gelişim Semineri 8-10 Ocak 2018 tarihleri arasında Antalya Belek'te düzenlenecek. Seminerde Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, teknik direktör Mustafa Denizli, Trabzonspor camiasının tanınan ismi Özkan Sümer ve UEFA Pro-Lisans yetkilisi iki yabancı isim konuşmacı olarak yer alacak.
İKİ KEZ KATILMAZSA TAKIM ÇALIŞTIRAMAZ
Geçtiğimiz yıllarda UEFA Pro Lisans Antrenör Gelişim Semineri'nde konuşmacı olarak yer alan Fatih Terim, konuşmacılar ve katılımcılar arasında yer almadı. Terim daha önce seminerlerde konuşmacı olarak yer almıştı. Öte yandan; lisans yenileme işlevini de üstlenen seminere iki kez üst üste katılmayan teknik direktörlerin takım çalıştırması mümkün değil.
Katılımcılar şu şekilde:
Servet Yardımcı - TFF Başkanvekili
Mircea Lucescu - Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü
Walter Gagg - Avrupa Futbol Antrenörleri Dernekleri Başkanı
Özkan Sümer - TÜFAD Onursal Başkanı
Mustafa Denizli - A Milli Takım Eski Antrenörü
Şenes Erzik - UEFA Eski Asbaşkanı
Metin Türel - TÜFAD Genel Başkan Yardımcısı
Ersun Yanal - Trabzonspor Teknik Direktörü
Tolunay Kafkas- Genç Milli Takımlar Sorumlusu
Samet Aybaba- Sivasspor Teknik Direktörü
Abdullah Avcı - M. Başakşehir Teknik Direktörü
Mehmet Özdilek - (Teknik Direktör)
Ertuğrul Sağlam - (Teknik Direktör)
Okan Buruk- Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü
Tamer Tuna - Göztepe Teknik Direktörü
Erkan Sözeri - Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü
Bülent Uygun- (Teknik Direktör)
Rıza Çalımbay - (Teknik Direktör)
Kemal Özdeş- Kasımpaşa Teknik Direktörü
Şenol Güneş -Beşiktaş Teknik Direktörü
Mesut Bakkal- Gençlerbirliği Teknik Direktörü
Reşit Akçay - A. Konyaspor Teknik Direktörü
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