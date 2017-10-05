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UEFA'nın seminerine Terim dışında herkes geldi

Teknik direktör Fatih Terim, UEFA'nın düzenlediği Pro Lisans Antrenör Gelişim Semineri'nde ne konuşmacı ne de katılımcı olarak yer almadı

UEFA'nın seminerine Terim dışında herkes geldi

Teknik direktör Fatih Terim, UEFA'nın düzenlediği Pro Lisans Antrenör Gelişim Semineri'nde ne konuşmacı ne de katılımcı olarak yer almadı

05 Ekim 2017 Perşembe 12:32
UEFA'nın seminerine Terim dışında herkes geldi
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24. Uluslararası UEFA Pro Lisans Antrenör Gelişim Semineri 8-10 Ocak 2018 tarihleri arasında  Antalya  Belek'te düzenlenecek. Seminerde  Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü  Mircea Lucescu, teknik direktör  Mustafa Denizli,  Trabzonspor camiasının tanınan ismi  Özkan Sümer ve UEFA Pro-Lisans yetkilisi iki yabancı isim konuşmacı olarak yer alacak.

İKİ KEZ KATILMAZSA TAKIM ÇALIŞTIRAMAZ

Geçtiğimiz yıllarda UEFA Pro Lisans Antrenör Gelişim Semineri'nde konuşmacı olarak yer alan  Fatih Terim, konuşmacılar ve katılımcılar arasında yer almadı. Terim daha önce seminerlerde konuşmacı olarak yer almıştı. Öte yandan; lisans yenileme işlevini de üstlenen seminere iki kez üst üste katılmayan teknik direktörlerin takım çalıştırması mümkün değil.

Katılımcılar şu şekilde:

Servet Yardımcı - TFF Başkanvekili
Mircea  Lucescu -  Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü 
Walter Gagg -  Avrupa  Futbol Antrenörleri Dernekleri Başkanı
Özkan Sümer - TÜFAD Onursal Başkanı
Mustafa  Denizli - A Milli Takım Eski Antrenörü
Şenes Erzik - UEFA Eski Asbaşkanı
Metin Türel - TÜFAD Genel Başkan Yardımcısı
Ersun Yanal -  Trabzonspor Teknik Direktörü
Tolunay Kafkas- Genç Milli Takımlar Sorumlusu
Samet Aybaba-  Sivasspor Teknik Direktörü
Abdullah Avcı - M.  Başakşehir Teknik Direktörü
Mehmet Özdilek - (Teknik Direktör)
Ertuğrul Sağlam - (Teknik Direktör)
Okan Buruk-  Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü
Tamer Tuna - Göztepe Teknik Direktörü
Erkan Sözeri - Gazişehir  Gaziantep Teknik Direktörü
Bülent Uygun- (Teknik Direktör)
Rıza Çalımbay - (Teknik Direktör)
Kemal Özdeş-  Kasımpaşa Teknik Direktörü
Şenol Güneş -Beşiktaş Teknik Direktörü
Mesut Bakkal-  Gençlerbirliği Teknik Direktörü
Reşit  Akçay - A.  Konyaspor Teknik Direktörü

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