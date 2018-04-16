Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 17 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 16 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5 kişiden biri...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5...

UEFA listeyi açıkladı! G.Saray gelecek sezon Devler Liginde

UEFA, 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar arasında Galatasaray'a yer verdi

UEFA listeyi açıkladı! G.Saray gelecek sezon Devler Liginde

UEFA, 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar arasında Galatasaray'a yer verdi

16 Nisan 2018 Pazartesi 18:39
UEFA listeyi açıkladı! G.Saray gelecek sezon Devler Liginde
banner404

 UEFA, resmi internet sitesinde liglerin şu an bitmesi halinde 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamalarına hangi takımların gireceğini listeledi.

Listeye Türkiye'den Galatasaray dahil edildi. 2018 sezonundan itibaren uygulanacak yeni sistemde İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya, gruplara 4 takım gönderecek. Sarı kırmızılı kulübün, UEFA tarafından ceza alacağı ve Avrupa kupalarından men edileceği iddia ediliyordu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise UEFA'nın Türk takımlarına ceza vermek istemediğini söylemişti.

İŞTE GALATASARAY'IN BULUNDUĞU O LİSTE

İspanya:  Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, Valencia

Almanya: Bayern Münih, Schalke, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund

İngiltere:  Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham

İtalya:  Juventus, Napoli, Roma, Lazio

 Fransa:  Paris Saint-Germain, Monaco

 Rusya: Lokomotiv Moskva, Spartak Moskva

 Portekiz: Porto

 Ukrayna: Shakhtar Donetsk

 Belçika: Club Brugge

TÜRKİYE: GALATASARAY

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
UEFAG.sarayDevler Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanyaspor - Galatasaray maçın biletleri satışta
Alanyaspor - Galatasaray maçın biletleri satışta
Eto'o protesto edildi
Eto'o protesto edildi
Donk'tan şampiyonluk sözleri
Donk'tan şampiyonluk sözleri

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim