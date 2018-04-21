UEFA Kupası çalındı, yetkililer kaçacak delik aradı

MEKSİKA'DA sergilenen UEFA Avrupa Ligi kupasının çalındığı ancak yerel otoriteler tarafından birkaç saat sonra bulunduğu ortaya çıktı. Sergilenmek üzere Meksika'ya, Guanajuato Stadyumu'na götürülen UEFA Avrupa Ligi kupası aniden ortadan kayboldu.
KİMİN ÇALINDIĞI AÇIKLANMADI
Yerel güvenlik güçlerinin verdiği bilgiye göre çalınan kupa birkaç saat sonunda stadyuma 5 km uzaklıktaki Leon'da bulunarak yetkililere teslim edildi. Kupanın kim tarafından çalındığı ve nasıl bulunduğu yönünde herhangi bir detay paylaşılmadı.
Yetkililer kupanın görüntüsünü paylaşarak güvende olduğunu taraftarlara gösterdi.
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