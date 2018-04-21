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UEFA Kupası çalındı, yetkililer kaçacak delik aradı

Meksika'da sergilenen UEFA Avrupa Ligi kupasının çalındığı, ancak daha sonra stada 5 kilometre uzaklıkta bulunduğu ortaya çıktı

UEFA Kupası çalındı, yetkililer kaçacak delik aradı

Meksika'da sergilenen UEFA Avrupa Ligi kupasının çalındığı, ancak daha sonra stada 5 kilometre uzaklıkta bulunduğu ortaya çıktı

21 Nisan 2018 Cumartesi 13:36
UEFA Kupası çalındı, yetkililer kaçacak delik aradı
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MEKSİKA'DA sergilenen UEFA Avrupa Ligi kupasının çalındığı ancak yerel otoriteler tarafından birkaç saat sonra bulunduğu ortaya çıktı. Sergilenmek üzere Meksika'ya, Guanajuato Stadyumu'na götürülen UEFA Avrupa Ligi kupası aniden ortadan kayboldu.

KİMİN ÇALINDIĞI AÇIKLANMADI

Yerel güvenlik güçlerinin verdiği bilgiye göre çalınan kupa birkaç saat sonunda stadyuma 5 km uzaklıktaki Leon'da bulunarak yetkililere teslim edildi. Kupanın kim tarafından çalındığı ve nasıl bulunduğu yönünde herhangi bir detay paylaşılmadı.

Yetkililer kupanın görüntüsünü paylaşarak güvende olduğunu taraftarlara gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
MeksikaUEFAAvrupa Ligi
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